РФ оккупировала еще одно село в Донецкой области, — DeepState (карта)

В Генштабе ВСУ сообщили о потерях среди личного состава россиян на Покровском направлении, но информацию о возможной оккупации Новоалексеевки не комментировали.

Российские оккупационные войска захватили село Новоалексеевка Покровского района Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Враг оккупировал Новоалексеевку", — говорится в сообщении.

Аналитики также внесли изменения в карту боев. Новоалексеевка сейчас находится в красной зоне, что означает, что контроль над этим населенным пунктом перешел к оккупантам.

Новоалексеевка на карте Фото: Скриншот

Кроме того, по данным экспертов DeepState, враг продвинулся возле Новодмитровки, Новоалександровки и Максимовки.

В то же время в последней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины информации об оккупации Новоалексеевки не было.

"На Покровском направлении, в течение этих суток, агрессор 23 раза атаковал наши позиции, в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Григорьевки, Сухого Яра и Селидово, наши защитники отбили все штурмовые действия оккупационных войск", — говорится в сводке.

В Генштабе также уточнили, что потери ВС РФ на Покровском направлении за 7 ноября составляют 357 человек убитыми и ранеными.

Напомним, 5 ноября российские оккупационные войска захватили село Степановка Донецкой области.

30 октября россияне оккупировали сразу два села в Донецкой области.