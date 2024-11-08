РФ окупувала ще одне село у Донецькій області, — DeepState (мапа)

В Генштабі ЗСУ повідомили про втрати серед особового складу росіян на Покровському напрямку, але інформацію про можливу окупацію Новоолексіївки не коментували.

Російські окупаційні війська захопили село Новоолексіївка Покровського району Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

"Ворог окупував Новоолексіївку", — йдеться у повідомленні.

Аналітики також внесли зміни до мапи боїв. Новоолексіївка наразі перебуває у червоній зоні, що означає, що контроль над цим населеним пунктом перейшов до окупантів.

Новоолексіївка на мапі Фото: Скриншот

Крім того, за даними експертів DeepState, ворог просунувся біля Новодмитрівки, Новоолександрівки та Максимівки.

Водночас в останньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України інформації про окупацію Новоолексіївки не було.

"На Покровському напрямку, впродовж цієї доби, агресор 23 рази атакував наші позиції, в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Григорівки, Сухого Яру та Селидового, наші захисники відбили всі штурмові дії окупаційних військ", — йдеться у зведенні.

У Генштабі також уточнили, що втрати ЗС РФ на Покровському напрямку за 7 листопада складають 357 осіб вбитими та пораненими.

Нагадаємо, 5 листопада російські окупаційні війська захопили село Степанівка Донецької області.

30 жовтня росіяни окупували одразу два села у Донецькій області.