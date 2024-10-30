Росіяни окупували одразу два села у Донецькій області, — DeepState (карта)

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що росіяни проводили штурми в районі цих населених пунктів, проте наразі не коментували інформації щодо їх окупації.

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Російські окупаційні війська захопили села Богоявленка та Новоукраїнка Волноваського району Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

"Ворог окупував Богоявленку та Новоукраїнку", — йдеться у повідомленні.

Аналітики також внесли зміни до мапи боїв. Богоявленка та Новоукраїнка наразі перебувають у червоній зоні, що означає, що контроль над цими населеними пунктами перейшов до окупантів.

Окуповані села на мапі Фото: Скриншот

Крім того, за даними експертів DeepState, ворог просунувся у Селидовому та Ясній Поляні.

Водночас в останньому зведенні Генерального штабу ЗСУ повідомлялось про штурмові дії з боку росіян в районі Новоукраїнки та Ясної Поляни.

"На Времівському напрямку сьогодні агресор шість разів штурмував передній край нашої оборони в районі Новоукраїнки, Ясної Поляни та Шахтарського. На даний час триває чотири боєзіткнення", — йдеться у зведенні.

Інформації щодо окупації цих двох населених пунктів у Генштабі на момент публікації матеріалу не коментували.

Нагадаємо, 23 жовтня РФ окупувала село на кордоні Донецької та Луганської областей.

29 жовтня пресслужба Міністерства оборони РФ відзвітувала, що росіяни окупували населені пункти Богоявленка, Катеринівка та Гірник.