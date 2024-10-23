РФ окупувала село на кордоні Донецької та Луганської областей, — DeepState (карта)

На початку повномасштабного вторгнення це село вже було окуповане росіянами, проте 24 жовтня 2022 року його звільнили Збройні сили України.

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Російські окупаційні війська захопили село Новосадове Краматорського району Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

"Ворог окупував Новосадове", — йдеться у повідомленні.

Аналітики також внесли зміни до мапи боїв. Новосадове наразі перебуває у червоній зоні, що означає, що контроль над цим населеним пунктом перейшов до окупантів.

Новосадове на мапі Фото: скриншот

Крім того, за даними експертів DeepState, ворог просунувся у Кругляківці, біля Богоявленки, Зоряного, Селидового та Новодмитрівки.

Водночас в останньому зведенні від Генерального штабу ЗСУ зазначалось, що на Краматорському напрямку українські воїни відбили спробу росіян просунутись вперед в напрямку населеного пункту Бондарне.

Інформації щодо окупації Новосадового у Генштабі поки не коментували.

Новосадо́ве — це село у Лиманській міській територіальній громаді, яке розташоване на кордоні Донецької та Луганської областей. Воно було окуповане на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, а 24 жовтня 2022 року його звільнили Збройні сили України.

Нагадаємо, 21 жовтня в DeepState повідомили, що ЗС РФ окупували село Желанне Друге на Курахівському напрямку Донецької області.

15 жовтня аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ окупували селище Острівське Покровського району Донецької області.