ЗС РФ окупували село на Донеччині і просунулися біля 4 населених пунктів, — DeepState (карти)

За даними Генштабу ЗСУ, наразі найгарячіше на Курахівському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах Гірника, Курахівки, Максимільянівки, Водяного.

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Збройні сили Російської Федерації окупували село Желанне Друге на Курахівському напрямку Донецької області. Крім того, противник просунувся ще біля чотирьох населених пунктів. Про це повідомив проєкт DeepState у ніч на понеділок, 21 жовтня.

За даними аналітиків, росіянам вдалося захопити Желанне Друге Покровського району. Населений пункт розташований на лівому березі річки Вовча.

ЗС РФ окупували Желанне Друге Фото: deepstatemap.live

Російські військові просунулися у Вишневому Ізюмського району Харківської області та Гірнику поблизу Курахового Донецької області.

Просування ЗС РФ на Харківщині Фото: deepstatemap.live Просування ЗС РФ на Донеччині Фото: deepstatemap.live

Крім того, зафіксовано просування противника у Курській області біля Ольгівки та Любимівки.

Російська армія просунулася біля двох населених пунктів у Курській області Фото: deepstatemap.live

Також аналітики уточнили район Воздвиженки.

Українське командування наразі не коментувало цієї інформації.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 22:00 неділі, 21 жовтня, на фронті відбулось 167 бойових зіткнень. Російські війська інтенсивно атакують українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня противник здійснив 45 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Селидове, Промінь, Михайлівка, Воздвиженка, Миролюбівка, Новотроїцьке та Сухий Яр.

Найгарячіше — на Курахівському напрямку, де нараховувалось 53 бойових зіткнення. Ворог зберігає високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Гірник, Новодмитрівка, Курахівка, Костянтинівка, Максимільянівка, Антонівка, Курахове, Водяне.

Нагадаємо, 15 жовтня аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ окупували селище Острівське Покровського району Донецької області.

18 жовтня боєць Сил оборони з позивним "Мучной" заявив, що ЗС РФ захопили частину Максимільянівки та просуваються біля Селидового і Курахового.