ВС РФ оккупировали село в Донецкой области и продвинулись возле 4 населенных пунктов, — DeepState (карты)

По данным Генштаба ВСУ, сейчас горячее всего на Кураховском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах Горняка, Кураховки, Максимильяновки, Водяного.

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Вооруженные силы Российской Федерации оккупировали село Желанное Второе на Кураховском направлении Донецкой области. Кроме того, противник продвинулся еще возле четырех населенных пунктов. Об этом сообщил проект DeepState в ночь на понедельник, 21 октября.

По данным аналитиков, россиянам удалось захватить Желанное Второе Покровского района. Населенный пункт расположен на левом берегу реки Волчья.

ВС РФ оккупировали Желанное Второе Фото: deepstatemap.live

Российские военные продвинулись в Вишневом Изюмского района Харьковской области и Горняке вблизи Курахово Донецкой области.

Продвижение ВС РФ на Харьковщине Фото: deepstatemap.live Продвижение ВС РФ в Донецкой области Фото: deepstatemap.live

Кроме того, зафиксировано продвижение противника в Курской области возле Ольговки и Любимовки.

Российская армия продвинулась возле двух населенных пунктов в Курской области Фото: deepstatemap.live

Также аналитики уточнили район Воздвиженки.

Украинское командование пока не комментировало эту информацию.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 22:00 воскресенья, 21 октября, на фронте состоялось 167 боевых столкновений. Российские войска интенсивно атакуют украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня противник совершил 45 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Селидово, Луч, Михайловка, Воздвиженка, Миролюбовка, Новотроицкое и Сухой Яр.

Горячее всего — на Кураховском направлении, где насчитывалось 53 боевых столкновения. Враг сохраняет высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Горняк, Новодмитровка, Кураховка, Константиновка, Максимильяновка, Антоновка, Курахово, Водяное.

Напомним, 15 октября аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ оккупировали поселок Островское Покровского района Донецкой области.

18 октября боец Сил обороны с позывным "Мучной" заявил, что ВС РФ захватили часть Максимильяновки и продвигаются возле Селидово и Курахово.