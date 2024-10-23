РФ оккупировала село на границе Донецкой и Луганской областей, — DeepState (карта)

В начале полномасштабного вторжения это село уже было оккупировано россиянами, однако 24 октября 2022 года его освободили Вооруженные силы Украины.

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Российские оккупационные войска захватили село Новосадово Краматорского района Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Враг оккупировал Новосадово", — говорится в сообщении.

Аналитики также внесли изменения в карту боев. Новосадово сейчас находится в красной зоне, что означает, что контроль над этим населенным пунктом перешел к оккупантам.

Новосадово на карте Фото: скриншот

Кроме того, по данным экспертов DeepState, враг продвинулся в Кругляковке, возле Богоявленки, Зоряного, Селидово и Новодмитровки.

В то же время в последней сводке от Генерального штаба ВСУ отмечалось, что на Краматорском направлении украинские воины отбили попытку россиян продвинуться вперед в направлении населенного пункта Бондарное.

Информацию об оккупации Новосадового в Генштабе пока не комментировали.

Новосадовое — это село в Лиманской городской территориальной общине, расположенное на границе Донецкой и Луганской областей. Оно было оккупировано в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, а 24 октября 2022 года его освободили Вооруженные силы Украины.

Напомним, 21 октября в DeepState сообщили, что ВС РФ оккупировали село Желанное Второе на Кураховском направлении Донецкой области.

15 октября аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ оккупировали поселок Островское Покровского района Донецкой области.