РФ окупувала село на Донеччині: що кажуть у Генштабі, — DeepState (карта)

В останньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України повідомлялось про те, що на Краматорському напрямку окупанти п’ять разів здійснювали атаки.

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Російські окупаційні війська захопили село Степанівка Краматорського району Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

"Ворог окупував Степанівку", — йдеться у повідомленні.

Аналітики також внесли зміни до мапи боїв. Степанівка наразі перебуває у червоній зоні, що означає, що контроль над цим населеним пунктом перейшов до окупантів.

Степанівка на мапі Фото: Скриншот

Крім того, за даними експертів DeepState, ворог просунувся біля Курахового, Колісниківки, Богоявленки та в Кремінній Балці.

Водночас в останньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України повідомлялось про те, що на Краматорському напрямку окупанти атакували п’ять разів у районах Часового Яру та Ступочок, а ще два боєзіткнення досі тривають.

Інформації щодо окупації Степанівки у Генштабі на момент публікації матеріалу не коментували.

Нагадаємо, 30 жовтня росіяни окупували одразу два села у Донецькій області.

23 жовтня РФ окупувала село на кордоні Донецької та Луганської областей.