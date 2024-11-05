РФ оккупировала село в Донецкой области: что говорят в Генштабе, — DeepState (карта)

В последней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины сообщалось о том, что на Краматорском направлении оккупанты пять раз осуществляли атаки.

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Российские оккупационные войска захватили село Степановка Краматорского района Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Враг оккупировал Степановку", — говорится в сообщении.

Аналитики также внесли изменения в карту боев. Степановка сейчас находится в красной зоне, что означает, что контроль над этим населенным пунктом перешел к оккупантам.

Степановка на карте Фото: Скриншот

Кроме того, по данным экспертов DeepState, враг продвинулся возле Курахово, Колесниковки, Богоявленки и в Кременной Балке.

В то же время в последней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины сообщалось о том, что на Краматорском направлении оккупанты атаковали пять раз в районах Часового Яра и Ступочек, а еще два боестолкновения до сих пор продолжаются.

Информацию об оккупации Степановки в Генштабе на момент публикации материала не комментировали.

Напомним, 30 октября россияне оккупировали сразу два села в Донецкой области.

23 октября РФ оккупировала село на границе Донецкой и Луганской областей.