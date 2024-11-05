РФ оккупировала село в Донецкой области: что говорят в Генштабе, — DeepState (карта)
В последней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины сообщалось о том, что на Краматорском направлении оккупанты пять раз осуществляли атаки.
Российские оккупационные войска захватили село Степановка Краматорского района Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.
"Враг оккупировал Степановку", — говорится в сообщении.
Аналитики также внесли изменения в карту боев. Степановка сейчас находится в красной зоне, что означает, что контроль над этим населенным пунктом перешел к оккупантам.
Кроме того, по данным экспертов DeepState, враг продвинулся возле Курахово, Колесниковки, Богоявленки и в Кременной Балке.
В то же время в последней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины сообщалось о том, что на Краматорском направлении оккупанты атаковали пять раз в районах Часового Яра и Ступочек, а еще два боестолкновения до сих пор продолжаются.
Информацию об оккупации Степановки в Генштабе на момент публикации материала не комментировали.
Напомним, 30 октября россияне оккупировали сразу два села в Донецкой области.
23 октября РФ оккупировала село на границе Донецкой и Луганской областей.