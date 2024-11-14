ЗС РФ увішли до Куп'янська та окупували ще одне село у Донецькій області, — DeepState (відео)

За словами аналітиків, українським захисникам вдалось знищити частину особового складу ЗС РФ, а також ворожу техніку. Проте частина окупантів встигла розбігтись до будинків у Куп'янську.

Російські окупаційні війська захопили село Іллінка Покровського району Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

"Ворог окупував Іллінку", — йдеться у повідомленні.

Аналітики також внесли зміни до мапи боїв. Іллінка наразі перебуває у червоній зоні, що означає, що контроль над цим населеним пунктом перейшов до окупантів.

Іллінка Фото: Скриншот

Крім того, за даними експертів DeepState, ворог просунувся у Дальньому, біля Новодонецького та Трудового.

ЗС РФ увійшли до Куп'янська

Аналітики DeepState також наголосили, що росіяни "залетіли" в Куп'янськ, Харківської області.

"Сьогодні по обіді дві колони ворожої техніки висунулися з району Лиману Першого в Куп'янськ до траси на Сватове. Перша у складі 2 МТ-ЛБ, БМП та танку, а точний склад другої невідомий, бо вони рухалися вже коли стемніло", — йдеться у повідомленні.

В DeepState уточнили, що одну МТ-ЛБ підбили у лісі, а іншій — вдалося безперешкодно поїздити кількома вулицями міста, після чого її також було уражено.

"З неї висипалося півтора десятки підарів, які розбіглися по будинкам…Завдяки зусиллям БпАК 116 ОМБр, 14 ОМБр та суміжників вдалося знищити частину десанту", — пояснили аналітики.

Водночас в останньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України інформації про окупацію Іллінки не було.

"На Покровському напрямку з початку доби в районах Сухої Балки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Григорівки, Даченського, Миролюбівки, Петрівки, Новоолексіївки, Пустинки наші війська відбивали 36 наступальних та штурмових дій ворога", — йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, 13 листопада ЗС РФ втратили на цьому напрямку понад 400 осіб вбитими та пораненими.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 12 атак.

"Активність противник проявляв в районах Лозової, Кучерівки, Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Кругляківки та Першотравневого. Авіаційних ударів зазнали Піщане, Ківшарівка, Загризове та Богуславка", — зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, 8 листопада РФ окупувала село Новоолексіївка Покровського району Донецької області.

5 листопада російські окупаційні війська захопили село Степанівка Донецької області.