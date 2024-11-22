ВС РФ оккупировали село в Донецкой области и продвинулись в Торецке и Курахово, — DeepState (карта)

В Генеральном штабе подтвердили информацию о том, что россияне штурмовали украинские позиции возле Торецка, а также 26 раз атаковали на Кураховском направлении. Информацию об оккупации Дальнего в Генштабе не комментировали.

Российские оккупационные войска захватили село Дальнее Покровского района Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Враг оккупировал Дальнее", — говорится в сообщении.

Аналитики также внесли изменения в карту боев. Дальнее сейчас находится в красной зоне, что означает, что контроль над этим населенным пунктом перешел к оккупантам.

село Дальнее Фото: Скриншот

Кроме того, по данным экспертов DeepState, враг продвинулся в Торецке и Курахово.

В последней сводке генерального штаба ВСУ отмечалось, что оккупационные войска пять раз атаковали позиции украинских подразделений у Торецка и Щербиновки, а также пытался прорваться на Кураховском направлении.

"На Кураховском направлении враг совершил 26 попыток прорвать нашу оборону вблизи Берестков, Сонцовки, Зари, Курахово, Дальнего, Катериновки и Антоновки. Шестнадцать боестолкновений завершены, еще десять — до сих пор продолжаются", — говорилось в сообщении.

Информацию об оккупации Дального на момент публикации материала в Генштабе не комментировали.

Кроме того, по словам аналитиков DeepState, российские войска имеют успехи у Золотой Нивы, Пустынки, Селидово, Трудового и Антоновки.

Напомним, 20 ноября в DeepState сообщили, что ВС РФ оккупировали Новую Ильинку и продвинулись в Торецке.

16 ноября ВС РФ оккупировали село Максимовка Волновахского района Донецкой области.