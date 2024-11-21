Колишня німецька канцлерка Ангела Меркель розповіла, що у далекому 2007 році її найбільше засмутила самовпевненість президента РФ. Володимир Путін критикував США та НАТО, але ігнорував звірства та війни.

Україна та Грузія просили про план дій щодо членства в НАТО, але у Бухаресті такого рішення не ухвалили. Ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель у своїх мемуарах "Свобода" розкрила деталі тих подій, як передали 21 листопада у газеті Die Zeit.

"Я розумію бажання країн Центральної та Східної Європи стати членами НАТО якомога швидше, тому що вони хотіли бути частиною західної спільноти після закінчення холодної війни. Безперечно, Росія не могла запропонувати цим країнам те, чого вони прагнули: свободу, самовизначення, процвітання. Але в той самий час НАТО та її країни-члени також повинні були вивчати можливі наслідки для альянсу, його безпеки, стабільності та функціональності кожного кроку розширення. Прийняття нового члена має принести більше безпеки не тільки йому, але й НАТО", — пояснила політикиня.

Вона зазначила, що на той час ідею вступу України в НАТО підтримувала лише меншість населення. Однак права на вето третя сторона поза альянсом не мала, зокрема Росія.

Меркель зізналась, що вважала "грубою недбалістю" обговорювати статус для України та Грузії без аналізу думки президента РФ Володимира Путіна. З її слів, Путін зробив усе, щоб Росія була гравцем на міжнародній арені і її не могли ігнорувати.

Виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки 10 лютого 2007 року, німецька канцлерка закликала до співпраці та пошуку шляхів продовження діалогу з РФ. Потім виступав сам Путін, який розкритикував у своїй промові Вашингтон.

"Точкою відліку Путіна були виключно США, не кажучи вже про те, що він мріяв про ту роль, яку мали колишній Радянський Союз і США в минулі часи холодної війни, коли вони протистояли одна одній як дві наддержави", — наголосила політикиня.

Вона розповіла, що сиділа у першому ряду й мала можливість поспостерігати за очільником Кремля. Він говорив швидко та вільно. Меркель припустила, що свою промову здебільшого або повністю Путін написав сам.

"Що мене особливо засмутило, так це його самовпевненість: жодного слова про невирішені конфлікти на його порозі в Нагірному Карабасі, Молдові та Грузії, хоча і була критика місії НАТО в Сербії, але жодного слова про звірства, скоєні Сербією під час розпаду колишньої Югославії, ані слова про події в самій Росії", — поділилась вона.

Зі слів ексканцлерки, були й моменти у промові, які вона не оцінила як "абсолютно абсурдні". Зокрема, йдеться про критику війни в Іраку. Вона зазначила, що загалом Путін представив себе як людину, яка "завжди була на сторожі, щоб до неї не ставилися погано", і завжди готова влаштовувати владні ігри.

На думку Меркель, припущення, що план дій щодо членства в НАТО зміг би захистити України й Грузію від агресії РФ, було ілюзією. Країнам відмовили у їхніх надіях, але для Путіна загальна обіцянка щодо вступу в альянс означала "так" й була оголошенням війни.

"Ви не будете канцлером вічно, а потім вони стануть членами НАТО. І я хочу цьому запобігти", — сказав він пізніше німецькій політикині за інших обставин.

З її слів, багато країн Центральної та Східної Європи не мали жодної мотивації інвестувати у відносини з Росією. Здавалось, вони просто хотіли, щоб країна зникла. Однак ексканцлерка не береться за це засуджувати, розуміючи тривалі страждання під радянською владою.

"Але Росія з її ядерною зброєю існувала. Вона була і залишається геополітично необхідною, не в останню чергу тому, що вона є одним із п’яти постійних членів Ради Всесвітньої Безпеки з правом вето разом зі Сполученими Штатами Америки, Францією, Великою Британією та Китаєм", — додала Меркель.

Нагадаємо, у Reuters з посиланням на джерела опублікували умови, на яких президент РФ Володимир Путін готовий вести мирні переговори. Зазначається, що рішення про вторгнення він ухвалив самостійно.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може юридично визнати російською жодну з окупованих територій з 2014 року.