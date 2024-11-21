"Хочу это предотвратить": Меркель вспомнила довоенное признание Путина относительно Украины

Бывший немецкий канцлер Ангела Меркель рассказала, что в далеком 2007 году ее больше всего огорчила самоуверенность президента РФ. Владимир Путин критиковал США и НАТО, но игнорировал зверства и войны.

Украина и Грузия просили о плане действий по членству в НАТО, но в Бухаресте такого решения не приняли. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в своих мемуарах "Свобода" раскрыла детали тех событий, как передали 21 ноября в газете Die Zeit.

"Я понимаю желание стран Центральной и Восточной Европы стать членами НАТО как можно скорее, потому что они хотели быть частью западного сообщества после окончания холодной войны. Бесспорно, Россия не могла предложить этим странам то, чего они стремились: свободу, самоопределение, процветание. Но в то же время НАТО и ее страны-члены также должны были изучать возможные последствия для альянса, его безопасности, стабильности и функциональности каждого шага расширения. Принятие нового члена должно принести больше безопасности не только ему, но и НАТО", — пояснила политик.

Она отметила, что в то время идею вступления Украины в НАТО поддерживало лишь меньшинство населения. Однако права на вето третья сторона вне альянса не имела, в том числе Россия.

Меркель призналась, что считала "грубой небрежностью" обсуждать статус для Украины и Грузии без анализа мнения президента РФ Владимира Путина. По ее словам, Путин сделал все, чтобы Россия была игроком на международной арене и ее не могли игнорировать.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля 2007 года, немецкий канцлер призвала к сотрудничеству и поиску путей продолжения диалога с РФ. Затем выступал сам Путин, который раскритиковал в своей речи Вашингтон.

"Точкой отсчета Путина были исключительно США, не говоря уже о том, что он мечтал о той роли, которую имели бывший Советский Союз и США в прошлые времена холодной войны, когда они противостояли друг другу как две сверхдержавы", — подчеркнула политик.

Она рассказала, что сидела в первом ряду и имела возможность понаблюдать за главой Кремля. Он говорил быстро и свободно. Меркель предположила, что свою речь в основном или полностью Путин написал сам.

"Что меня особенно огорчило, так это его самоуверенность: ни слова о нерешенных конфликтах на его пороге в Нагорном Карабахе, Молдове и Грузии, хотя и была критика миссии НАТО в Сербии, но ни слова о зверствах, совершенных Сербией во время распада бывшей Югославии, ни слова о событиях в самой России", — поделилась она.

По словам экс-канцлера, были и моменты в речи, которые она не оценила как "абсолютно абсурдные". В частности, речь идет о критике войны в Ираке. Она отметила, что в целом Путин представил себя как человека, который "всегда был на страже, чтобы к нему не относились плохо", и всегда готов устраивать властные игры.

По мнению Меркель, предположение, что план действий по членству в НАТО смог бы защитить Украину и Грузию от агрессии РФ, было иллюзией. Странам отказали в их надеждах, но для Путина общее обещание о вступлении в альянс означало "да" и было объявлением войны.

"Вы не будете канцлером вечно, а потом они станут членами НАТО. И я хочу это предотвратить", — сказал он позже немецкому политику при других обстоятельствах.

По ее словам, многие страны Центральной и Восточной Европы не имели никакой мотивации инвестировать в отношения с Россией. Казалось, они просто хотели, чтобы страна исчезла. Однако экс-канцлер не берется за это осуждать, понимая длительные страдания под советской властью.

"Но Россия с ее ядерным оружием существовала. Она была и остается геополитически необходимой, не в последнюю очередь потому, что она является одним из пяти постоянных членов Совета Всемирной Безопасности с правом вето вместе с Соединенными Штатами Америки, Францией, Великобританией и Китаем", — добавила Меркель.

Напомним, в Reuters со ссылкой на источники опубликовали условия, на которых президент РФ Владимир Путин готов вести мирные переговоры. Отмечается, что решение о вторжении он принял самостоятельно.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может юридически признать российской ни одну из оккупированных территорий с 2014 года.