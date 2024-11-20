"Не будем жертвовать десятками тысяч": Зеленский высказался о Крыме и переговорах

Оккупированный россиянами полуостров Крым Украина будет возвращать дипломатически, а не боевым путем, пояснил Владимир Зеленский в интервью Fox News. Президент подчеркнул, что ради этого не будут гибнуть люди.

Украина ради прекращения огня и мирных переговоров с РФ не будет юридически отказываться от территорий, оккупированных россиянами с 2014 года. При этом возвращение Крыма, который Владимир Путин считает навечно российским, будет происходить не военным путем, без потерь человеческих жизней. О возможности возвращения к довоенным границам 1991 года президент Владимир Зеленский рассказал в интервью Fox News.

Издание рассказало, что отправило репортера Трея Ингста на разговор с президентом Зеленским в честь тысячного дня полномасштабной войны РФ. Трей встретился с президентом под Краматорском, когда тот посещал позиции 25 бригады ВСУ, а затем они продолжили общение в другом месте, слышно на видео. Репортер поинтересовался, как Украина будет реагировать на заявления РФ о прекращении огня в обмен на признание оккупированных украинских территорий — и областей, и Крыма. Зеленский заявил, что невозможны никакие переговоры, в которых будет идти речь о юридическом признании. Что касается заявлений Владимира Путина о том, что "Крым никогда не вернется в руки Украины", то он рассказал о дипломатическом пути возвращения и о том, что ради этого не будут гибнуть украинцы.

"Я уже говорил, что мы готовы дипломатическим путем вернуть Крым. Мы не можем тратить десятки тысяч наших людей, чтобы они погибали ради возвращения Крыма… Мы понимаем, что Крым можно вернуть дипломатическим путем", — сказал он.

Позиция Украины относительно соглашения о прекращении огня касается всех территорий, которые РФ оккупировала с 2014 года, подчеркнул президент в разговоре с FoxNews.

"Мы не можем юридически признать ни одну оккупированную территорию Украины российской. Это о территориях, оккупированных Путиным до полномасштабного вторжения, с 2014 года. Юридически мы этого не признаем, мы этого не принимаем", — заявил президент.

Отметим, в другой части интервью, фрагменты которого публикует FoxNews, Зеленский объяснил репортеру, что тяжелее всего украинцам не сейчас, на тысячный день войны. По его мнению, тяжелее всего было в первые дни вторжения, когда россияне подходили к Киеву. Кроме того, он сказал, что политикам нельзя говорить с Путиным, потому что тот убийца, а без помощи США Украина не удержится.

"Если [правительство США] прекратит [помощь], я думаю, мы проиграем. Конечно, в любом случае мы останемся, будем бороться, у нас есть собственное производство, но этого недостаточно, чтобы победить. И я думаю, этого недостаточно, чтобы выжить", — услышали американские журналисты.

Тем временем 19 ноября Зеленский представил украинцам "План стойкости". План состоит из 10 пунктов, которые описывают, в каких направлениях следует работать в ближайшее время.

Напоминаем, в ночь на 20 ноября Силы обороны могли попасть ракетами по пункту управления ВС РФ. В то же время западные посольства предупредили работников об опасности и временно закрылись.