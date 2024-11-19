Зеленский представил в Раде "План устойчивости" из 10 пунктов: какие изменения планируются в Украине

Президент Владимир Зеленский анонсировал индексацию пенсий и ответил, ждать ли выборов во время полномасштабного вторжения. Также он рассказал, будут ли менять мобилизационный возраст.

19 ноября Верховной Раде презентовали "План устойчивости". В парламенте выступил президент Владимир Зеленский. Деталями поделился народный депутат Ярослав Железняк.

Зеленский заявил, что выборов во время войны в Украине не будет.

"Украина сначала нуждается в справедливом мире, а потом украинцы проведут справедливые выборы", — отметил он.

Также президент заверил, что государство не готовит снижение мобилизационного возраста. Он сообщил, что будут введены Военный омбудсмен и Технологическая ставка, и выступил за увеличение прямых средств для бригад.

В марте 2025 года Зеленский пообещал индексацию пенсий на уровень инфляции.

В целом "План устойчивости" состоит из 10 пунктов:

Единство; Фронт; Оружие; Деньги; Энергетика; Безопасность; Общины; Человеческий капитал; Культурный суверенитет; Политика героев.

В Украине планируют создать Министерство объединения, уже до конца года должны представить кандидатуру министра. Также до конца года, по словам президента, заполнят все вакансии послов.

Украина инициирует введение "культурного Рамштайн". Также будет введен "помощник ветерана" — 11 000 специалистов по сопровождению ветеранов уже в 2025 году.

Полностью "План устойчивости" с приложениями будет представлен в декабре.

Нардеп Алексей Гончаренко также передал, что Зеленский во время выступления заявил о необходимости введения множественного гражданства в Украине.

Напомним, 19 ноября — 1000-й день полномасштабной войны в Украине. Президент Владимир Зеленский напомнил, как прошли эти почти три года.

Ранее, 16 ноября, президент Владимир Зеленский раскрыл условия, при которых Украина могла бы начать переговоры с РФ.