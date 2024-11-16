"Нечего там делать": Зеленский назвал условия Украины для переговоров с Россией (видео)

Президент Владимир Зеленский объяснил, что в нынешних условиях Киев начинал бы переговоры в проигрышной позиции. Он объяснил, почему главе Кремля Владимиру Путину не нужен мир, но выгодно договариваться.

Мирные переговоры возможны только при условии, что Украина будет "не наедине" с РФ и будет иметь сильную позицию. Об этом в интервью "Украинскому радио", опубликованном 16 ноября, заявил президент Владимир Зеленский.

О переговорах с Россией — с 12:45 и с 21:45

Условия Украины для переговоров

"Какие могут быть переговоры просто с убийцей? Если мы говорим просто с Путиным, просто с убийцей, и мы в тех условиях, в которых мы сейчас (не усилены некоторыми элементами важными), то это, я считаю, — на входе проигрышный статус этих переговоров для Украины. Это не о справедливом окончании войны точно и не о справедливом мире для Украины и всего мира. Безусловно, в слабой ситуации нечего там делать на этих переговорах", — объяснил лидер.

Он подтвердил, что для Украины очень важны позиция новоизбранного президента США Дональда Трампа и настроение Америки. Зеленский заверил, что сегодня американцы — на стороне Украины. Посредником, по его словам, может быть любой.

"Но нельзя абстрактно говорить: я посредник (не хочу приводить примеры тех или иных стран), поэтому я не могу выбирать ту или иную сторону. Нет, в безусловных ценностях и нарушениях международного права так не может быть. Америка должна сохранить позицию поддержки Украины в том, что Россия является агрессором", — подчеркнул президент.

Также он отметил, что должны быть реализованы элементы "Плана победы", которые означают усиление. Зеленский заявил, что победа в войне — это сильная Украина, а "в дипломатии или на поле боя — это второй вопрос".

В ответ на вопрос о принуждении к переговорам он подчеркнул, что Украина — независимое государство. Лидер заверил, что риторика "садись и слушай" здесь не работает, но такой тональности и не было в разговоре.

Путин на самом деле не хочет переговоров

Зеленский также заявил, что президент РФ Владимир Путин может выражать желание к переговорам, но на самом деле не стремится, чтобы они имели результат.

"Я думаю, что Путин не хочет мира совсем, но это не значит, что он не хочет садиться с кем-то из лидеров (за стол переговоров — ред.). Почему? Потому что для него это разрушение политической изоляции, которая была построена с начала войны", — пояснил президент.

Он уточнил, что для лидера страны-агрессора выгодно садиться и разговаривать, но не договариваться.

"Вы представьте себе, что он невыездной фактически в цивилизованный мир. Чтобы разговаривать и договариваться — это выезд куда-то, а значит надо ему это разблокировать", — отметил Зеленский.

По его словам, именно договариваться Путину выгодно только на капитуляционных условиях со стороны Украины.

"Ну кто же ему, такое никто не даст", — добавил президент.

Напомним, министр обороны Рустем Умеров заявил, что освобождение Крыма и Донбасса остается приоритетом для Украины.

Посол России при ООН Геннадий Гатилов 14 ноября заявил, что Россия готова к мирным переговорам, если их инициирует новоизбранный президент США Дональд Трамп. Однако, по словам дипломата, должны быть учтены "реалии российских достижений".