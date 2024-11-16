"Нема що там робити": Зеленський назвав умови України для переговорів з Росією (відео)

Президент Володимир Зеленський пояснив, що в нинішніх умовах Київ розпочинав би переговори у програшній позиції. Він пояснив, чому очільнику Кремля Володимиру Путіну не потрібен мир, але вигідно домовлятись.

Мирні переговори можливі лише за умови, що Україна буде "не наодинці" з РФ і матиме сильну позицію. Про це в інтерв'ю "Українському радіо", опублікованому 16 листопада, заявив президент Володимир Зеленський.

Про переговори з Росією — з 12:45 і з 21:45

Умови України для переговорів

"Які можуть бути переговори просто з вбивцею? Якщо ми говоримо просто з Путіним, просто з вбивцею, і ми в тих умовах, в яких ми зараз (не посилені деякими елементами важливими), то це, я вважаю, — на вході програшний статус цих перемовин для України. Це не про справедливе закінчення війни точно і не про справедливий мир для України й усього світу. Безумовно, в слабкій ситуації нема що там робити на цих переговорах", — пояснив лідер.

Він підтвердив, що для України дуже важливі позиція новообраного президента США Дональда Трампа та настрій Америки. Зеленський запевнив, що сьогодні американці — на боці України. Посередником, з його слів, може бути будь-хто.

"Але не можна абстрактно говорити: я посередник (не хочу наводити приклади тих чи інших країн), тому я не можу обирати ту чи іншу сторону. Ні, в безумовних цінностях і порушеннях міжнародного права так не може бути. Америка повинна зберегти позицію підтримки України в тому, що Росія є агресор", — підкреслив президент.

Також він зазначив, що повинні бути реалізовані елементи "Плану перемоги", які означають посилення. Зеленський заявив, що перемога у війні — це сильна Україна, а "в дипломатії чи на полі бою — це друге питання".

У відповідь на запитання щодо примусу до переговорів він наголосив, що Україна — незалежна держава. Лідер запевнив, що риторика "сідай і слухай" тут не працює, але такої тональності й не було у розмові.

Путін насправді не хоче переговорів

Зеленський також заявив, що президент РФ Володимир Путін може виказувати бажання до переговорів, але насправді не прагне, щоб вони мали результат.

"Я думаю, що Путін не хоче миру зовсім, але це не значить, що він не хоче сідати з кимось з лідерів (за стіл переговорів – ред.). Чому? Тому що для нього це руйнація політичної ізоляції, яка була побудована з початку війни", — пояснив президент.

Він уточнив, що для лідера країни-агресорки вигідно сідати й розмовляти, але не домовлятись.

"Ви уявіть собі, що він невиїзний фактично в цивілізований світ. Щоб розмовляти й домовлятись — це виїзд кудись, а значить треба йому це розблокувати", — зазначив Зеленський.

З його слів, саме домовлятись Путіну вигідно лише на капітуляційних умовах з боку Україну.

"Ну хто ж йому, таке ніхто не дасть", — додав президент.

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров заявив, що звільнення Криму та Донбасу залишається пріоритетом для України.

Посол Росії при ООН Геннадій Гатілов 14 листопада заявив, що Росія готова до мирних переговорів, якщо їх ініціює новообраний президент США Дональд Трамп. Однак, зі слів дипломата, мають бути враховані "реалії російських здобутків".