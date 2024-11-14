Росія відкрита до будь-яких мирних переговорів щодо України, якщо їх почне Трамп, — посол РФ

Посол Росії при ООН Геннадій Гатілов вважає, що обрання Дональда Трампа президентом США відкриває можливість діалогу між Москвою та Вашингтоном, хоча значного перезавантаження відносин він не очікує.

Росія готова до переговорів про припинення війни в Україні, якщо ініціатором стане обраний президент США Дональд Трамп. Однак будь-які такі перемовини повинні враховувати "реалії російських здобутків". Про це заявив у четвер, 14 листопада, посол Росії при ООН Геннадій Гатілов, повідомляє Reuters.

"Трамп обіцяв вирішити українську кризу за одну ніч. Гаразд, нехай спробує. Але ми люди реалісти і, звичайно, розуміємо, що цього ніколи не станеться. Проте, якщо він запропонує щось для початку політичного процесу, це буде вітатися", — сказав він.

Російський дипломат додав, що будь-які переговори мають враховувати "реалії на місцях". Він описав Україну як таку, що перебуває у невигідному становищі, зазначивши, що російські сили зараз просуваються найшвидшими темпами за останній рік і контролюють зараз приблизно п’яту частину території країни.

Гатілов зазначив, що обрання Трампа відкриває можливість діалогу між Москвою та Вашингтоном, хоча значного перезавантаження відносин він не очікує.

"Політична еліта США, незалежно від внутрішніх змін, стабільно дотримується позиції стримування Москви. Ця орієнтація глибоко вкорінена, і зміна адміністрації мало що змінює", — пояснив він.

Водночас дипломат висловив надію на відновлення діалогу, якого, за його словами, бракувало протягом останніх років:

"Єдина можлива зміна — це повернення до діалогу між нашими країнами", — вважає Гатілов.

Reuters зазначає, що президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що мир можливий лише за умови повного виведення російських військ і повернення всіх окупованих територій, включаючи Крим. У своєму "Плані перемоги", представленому минулого місяця, Зеленський також підтвердив прагнення України приєднатися до НАТО, що Росія категорично відкидає.

На зустрічі з європейськими лідерами в Будапешті Зеленський підкреслив, що будь-які поступки Росії були б "неприйнятними для України і самогубними для всієї Європи".

Нагадаємо, 13 листопада Fox News повідомляло, що Дональд Трамп незабаром призначить спецпредставника щодо припинення війни в Україні.

12 листопада президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що РФ і Україна можуть провести переговори до інавгурації Дональда Трампа.