Россия открыта к любым мирным переговорам по Украине, если их начнет Трамп, — посол РФ

Посол России при ООН Геннадий Гатилов считает, что избрание Дональда Трампа президентом США открывает возможность диалога между Москвой и Вашингтоном, хотя значительной перезагрузки отношений он не ожидает.

Россия готова к переговорам о прекращении войны в Украине, если инициатором станет избранный президент США Дональд Трамп. Однако любые такие переговоры должны учитывать "реалии российских достижений". Об этом заявил в четверг, 14 ноября, посол России при ООН Геннадий Гатилов, сообщает Reuters.

"Трамп обещал решить украинский кризис за одну ночь. Ладно, пусть попробует. Но мы люди реалисты и, конечно, понимаем, что этого никогда не произойдет. Тем не менее, если он предложит что-то для начала политического процесса, это будет приветствоваться", — сказал он.

Российский дипломат добавил, что любые переговоры должны учитывать "реалии на местах". Он описал Украину как находящуюся в невыгодном положении, отметив, что российские силы сейчас продвигаются самыми быстрыми темпами за последний год и контролируют сейчас примерно пятую часть территории страны.

Гатилов отметил, что избрание Трампа открывает возможность диалога между Москвой и Вашингтоном, хотя значительной перезагрузки отношений он не ожидает.

"Политическая элита США, независимо от внутренних изменений, стабильно придерживается позиции сдерживания Москвы. Эта ориентация глубоко укоренена, и смена администрации мало что меняет", — пояснил он.

В то же время дипломат выразил надежду на возобновление диалога, которого, по его словам, не хватало в последние годы:

"Единственное возможное изменение — это возвращение к диалогу между нашими странами", — считает Гатилов.

Reuters отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что мир возможен только при условии полного вывода российских войск и возвращения всех оккупированных территорий, включая Крым. В своем "Плане победы", представленном в прошлом месяце, Зеленский также подтвердил стремление Украины присоединиться к НАТО, что Россия категорически отвергает.

На встрече с европейскими лидерами в Будапеште Зеленский подчеркнул, что любые уступки России были бы "неприемлемыми для Украины и самоубийственными для всей Европы".

Напомним, 13 ноября Fox News сообщало, что Дональд Трамп вскоре назначит спецпредставителя по прекращению войны в Украине.

12 ноября президент Финляндии Александр Стубб заявил, что РФ и Украина могут провести переговоры до инаугурации Дональда Трампа.