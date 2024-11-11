Трамп хочет посадить Украину и РФ за стол переговоров в первый день каденции, — AP

В первый день после принятия присяги президента США Трамп планирует "добиться мирного соглашения между РФ и Украиной". За три года полномасштабного конфликта он восхищался Владимиром Путиным и критиковал Джо Байдена за помощь Киеву, отмечают журналисты.

На первый день в Белом доме после инаугурации 20 января 2025 года Дональд Трамп уже запланировал длинный список решений. Среди них — урегулирование российско-украинской войны, для чего Трамп собирается "посадить Украину и Россию за стол переговоров", сообщает Associated Press.

Дональд Трамп заявил, что во время своего президентского срока не будет диктатором, "за исключением первого дня". Он также неоднократно заявлял, что может завершить войну между РФ и Украиной за один день.

Посол России в ООН Василий Небензя на эти заявления отвечал "украинский кризис нельзя решить за один день", что отмечают журналисты. Однако после того, как в среду 6 ноября Трамп был объявлен победителем президентских выборов, его пресс-секретарь Кэролайн Ливитт сказала Fox News, что теперь он будет иметь полномочия, чтобы "добиться мирного соглашения между Россией и Украиной". Также Ливитт добавила, что для завершения войны Трамп "в первый день посадит Украину и Россию за стол переговоров".

За три года полномасштабной войны Трамп не скрывал своего восхищения президентом РФ Владимиром Путиным и критиковал администрацию Байдена за выделение военной помощи Украине, пишут журналисты. В мае 2023 года он говорил CNN, что хочет, чтобы россияне и украинцы перестали умирать, и он "сделает это за 24 часа", после встречи с Зеленским и Путиным.

Кроме прекращения российско-украинской войны, в первые дни каденции Трамп планирует начать массовую депортацию мигрантов, отменить политику администрации Байдена по образованию и экологии, уволить тысячи федеральных служащих, которые, по его мнению, тайно работают против него. Журналисты отмечают, что в начале его предыдущей каденции 2017 года Трамп также имел длинный список планов, однако они были воплощены не сразу.

Напомним, 9 ноября стратег Республиканской партии Брайан Ланза заявлял, что для Украины "Крыма больше нет", призвал Владимира Зеленского к "реалистическому видению мира" и заявил, что Вашингтон не будет способствовать возвращению оккупированных территорий.

Также 9 ноября СМИ писали о том, какие варианты мирного урегулирования войны в Украине рассматривает Дональд Трамп. В The Telegraph предполагали, что новоизбранный президент США может побудить Францию, Великобританию, Польшу и Германию разместить свои войска на 1 300 км границы между Украиной и РФ для создания буферной зоны.