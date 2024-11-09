Трамп обдумывает план мирного урегулирования войны в Украине: СМИ стали известны подробности

План Трампа предусматривает заморозку боевых действий по линии фронта. Патрулировать ее должны европейские силы без участия американцев.

В рамках замораживания российско-украинской войны новоизбранный президент США Дональд Трамп может призвать европейские и британские войска к обеспечению буферной зоны в 1300 км между двумя странами. Данный план, как пишет издание The Telegraph, является одним из нескольких, рассматриваемых американским политиком.

План Трампа, изложенный его тремя сотрудниками, предусматривает заморозку нынешней линии фронта и согласие Украины отложить на 20 лет реализацию своих планов по вступлению в НАТО. В обмен на это США должны обеспечить Украину достаточным количеством оружия, чтобы удержать Москву от возобновления боевых действий.

США не будут ни выделять войска для патрулирования и обеспечения безопасности в буферной зоне, ни финансировать ее миссию, полагая, что это бремя возложат на себя Франция, Великобритания, Польша и Германия.

"Мы можем проводить обучение и оказывать другую поддержку, но ствол орудия будет европейским", — заявил один из членов команды Трампа, добавив, что США не будут посылать американцев поддерживать мир в Украине и платить за это.

Отмечается, что этот план появился после речи российского президента Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай", когда глава Кремля заявил, что после победы Трампа на выборах надеется на восстановление отношений с США, но мяч находится на стороне Вашингтона.

Напомним, во время саммита Европейского политического сообщества в Венгрии президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что прекращение огня без гарантий безопасности приведет к полной оккупации Украины. И такие решения, подчеркивал он, предлагают только "диванные эксперты", которые не имеют опыта войны.