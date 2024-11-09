Трамп обмірковує план мирного врегулювання війни в Україні: ЗМІ стали відомі подробиці

План Трампа передбачає заморожування бойових дій на лінії фронту. Патрулювати її мають європейські сили без участі американців.

У рамках заморожування російсько-української війни новообраний президент США Дональд Трамп може закликати європейські та британські війська до забезпечення буферної зони в 1300 км між двома країнами. Цей план, як пише видання The Telegraph, є одним із кількох, які розглядає американський політик.

План Трампа, викладений його трьома співробітниками, передбачає заморожування нинішньої лінії фронту і згоду України відкласти на 20 років реалізацію своїх планів зі вступу до НАТО. В обмін на це США мають забезпечити Україну достатньою кількістю зброї, щоб утримати Москву від відновлення бойових дій.

США не будуть ні виділяти війська для патрулювання і забезпечення безпеки в буферній зоні, ні фінансувати її місію, вважаючи, що цей тягар покладуть на себе Франція, Велика Британія, Польща і Німеччина.

"Ми можемо проводити навчання і надавати іншу підтримку, але ствол гармати буде європейським", — заявив один із членів команди Трампа, додавши, що США не будуть посилати американців підтримувати мир в Україні та платити за це.

Зазначається, що цей план з'явився після промови російського президента Володимира Путіна на засіданні дискусійного клубу "Валдай", коли очільник Кремля заявив, що після перемоги Трампа на виборах сподівається на відновлення відносин зі США, але м'яч перебуває на боці Вашингтона.

Нагадаємо, під час саміту Європейської політичної спільноти в Угорщині президент України Володимир Зеленський наголошував, що припинення вогню без гарантій безпеки призведе до повної окупації України. І такі рішення, наголошував він, пропонують лише "диванні експерти", які не мають досвіду війни.