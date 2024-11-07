Прекращение огня предлагают "диванные эксперты", которые никогда не воевали, — Зеленский (видео)

В 2014 году прекращение огня позволило Путину подготовить полномасштабное нападение, и без гарантий безопасности это в конце концов приведет к уничтожению Украины, говорит Владимир Зеленский.

Прекращение огня без гарантий безопасности приведет к полной оккупации Украины и уничтожению ее суверенитета, и такие решения предлагают только "диванные эксперты", которые не имеют глубокого понимания войны, сказал президент Украины Владимир Зеленский. Такое заявление он сделал во время пресс-конференции по итогам участия в саммите Европейского политического сообщества в Венгрии.

Зеленский назвал "диванными экспертами" лидеров, которые предлагают прекращение огня. На видео с 17:20.

"Риторика, которая сегодня есть, мне кажется очень опасной. Мы понимаем, какие лидеры эту риторику внедряют и поднимают. Что касается прекращения огня. "Сначала прекращение огня, а потом мы посмотрим" — это очень страшный вызов для наших граждан. Кто такие вы? Ваши дети умирают? Они погибают? Разрушаются ваши дома? О чем речь? Кто такие вы?" — сказал Владимир Зеленский.

Президент напомнил, что в 2014 году прекращение огня после оккупации Крыма и части Донбасса дало РФ возможность подготовиться к полномасштабному вторжению. По мнению Зеленского, прекращение огня без реальных гарантий безопасности для Украины приведет к продолжению ее оккупации и разрушению суверенитета, поэтому те, кто предлагают такие варианты, не понимают последствий.

"Это называется "диванные эксперты", по другому никак. Люди, которые не пережили войну, пережили ее только в книжках и кино. Люди, которые имеют общение с Путиным годами, месяцами, объятия и т.д., но никогда с ним не воевали. Это и есть аналитика без глубокого понимания войны, последствий войны и рисков для себя", — отметил президент.

Зеленский также отметил, что о прекращении огня мы слышим от самой России, потому что ей это будет выгодно.

"Это прекрасная модель для Российской Федерации. Прекращение огня сначала, а потом — другое. Надо четко понимать: а что такое другое?", — сказал глава государства.

Он вспомнил, что в 2019 году договаривался с президентом РФ Владимиром Путиным об обмене пленных "всех на всех", однако Кремль не выполнил договоренности, вернуть домой удалось лишь 130 украинцев.

"Поэтому нельзя сказать: потом посмотрим. Безусловно, это непрофессионально, и что самое страшное — неответственно. Четкий план должен быть", — подытожил президент.

Отметим, во время пресс-конференции на саммите Европейского политического сообщества Владимир Зеленский также заявил, что среди солдат КНДР в Курской области есть первые потери. Президент сказал, что численность северокорейских военных на Курщине оценивается примерно в 11 000.

Напомним также, "Радио Свобода" сообщали, что выступление Зеленского на саммите в Будапеште 7 ноября вырезали из официальной трансляции. Венгерские организаторы сказали журналистам, что речь украинского президента не была публичной, а представители Офиса президента в свою очередь опровергли информацию, что не транслировать выступление Зеленского просила Украина.