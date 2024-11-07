Выступление Зеленского в Будапеште вырезали с официальной трансляции: в ОП отреагировали (видео)

Представитель саммита Европейского политического сообщества заявил, что кадры с речью украинского президента были переданы его команде. Выступления других политиков были показаны полностью.

Выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите Европейского политического сообщества не показали в официальной трансляции. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Глава государства находится с рабочим визитом в Будапеште, где и проходит саммит. В результате после выступления оказалось, что речь Владимира Зеленского не попала в официальную трансляцию, которую получают журналисты.

Сначала на саммите выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, потом президент Украины, а третим — французский глава государства Эммануэль Макрон. Все выступления политиков, кроме Владимира Зеленского, попали в руки журналистов, что вызвало определенные вопросы.

Выступление Зеленского "вырезали": реакция Венгрии

Журналисты задали вопрос венгерскому представителю организаторов мероприятия и тот сказал, что речь Владимира Зеленского не была публичной, однако кадры были переданы команде украинского президента.

"Пожалуйста, обращайтесь к ним для получения видео", — заявил венгерский представитель.

В ОП отреагировали на слова организаторов

Представители украинской власти, к которым обратилось "Радио Свобода", заявили, что утверждения о том, что Украина просила не вставлять выступление президента в официальную трансляцию, не являются правдой.

"Речи президента всегда публичные, если это предусмотрено форматом мероприятия. Никаких запросов относительно того, чтобы не транслировать или не обнародовать речь, мы не делали", — говорится в сообщении.

Зеленский в Будапеште: что сказал президент

Журналистам в результате удалось получить кадры с речью президента Украины Владимира Зеленского. Он в своем выступлении поблагодарил партнеров за поддержку, но в то же время отметил, что Киеву для защиты нужно "достаточное количество оружия, а не помощь в переговорах".

"Объятия с Путиным не помогут. Некоторые из вас обнимаются с ним уже 20 лет, и все становится только хуже. Он думает только о войнах и не изменится. Только давлением можно его сдержать", — заявил Владимир Зеленский.

Напомним, 1 ноября сообщалось, что Владимир Зеленский раскритиковал Запад из-за слабой реакции на солдат КНДР в РФ. Страны Запада не дают Киеву заблаговременно помешать убийствам мирных жителей и не выражают желания, чтобы война не расширялась, считает президент Украины.