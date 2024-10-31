"Дни, а не месяцы": Зеленский рассказал, когда ВСУ столкнутся в бою с военными из КНДР

По словам президента Зеленского, лидер РФ Путин пытается достичь результатов на поле боя, а потому больше будет бросать в бой военных КНДР, а не россиян из-за непопулярности темы мобилизации в России.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что полноценное вступление в боевые действия военных КНДР состоится уже в ближайшие дни. Об этом он заявил в интервью южнокорейскому телеканалу KBS.

По словам президента, это — "вопрос не дней, а месяцев". Он добавил, что сейчас известно об около трех тысяч северокорейских военных, которые находятся в подготовительном лагере, а общее количество будет расти до 12 тысяч.

"Ведутся также договоренности о направлении инженерных войск и гражданских, которые будут работать на военных заводах Российской Федерации", — добавил президент.

По его словам, Путин будет пытаться достигать результатов на поле боя, привлекая больше солдат из КНДР, а не россиян. Президент отмечает, что это связано с тем, что тема мобилизации в самой РФ является непопулярной.

"Это бьет по рейтингу Путина, потому что большинство россиян не поддерживают мобилизацию и не хотят воевать. Для Путина Северная Корея — выход из этой ситуации, а для ее лидера это возможность получить боевой опыт. Я уверен, что лидер Северной Кореи, как и Путин, не считается с жизнями своих солдат", — констатировал глава государства.

Напомним, 30 октября издание FT сообщило, что северокорейские военные находятся в 50-ти км от границы с Украиной. По информации журналистов, военные принадлежат к элитному подразделению. Однако украинские разведчики описывают как неопытных пехотинцев низкого ранга.

31 октября издание Reuters раскрыло имена трех военных чиновников из КНДР, которые занимаются вопросами взаимодействия с руководством РФ. Они являются руководителям различных военных ведомств и занимают высокие ступени в военной иерархии КНДР.