Хакер, разведчик и таинственный генерал: кто из КНДР приехал в Россию воевать с Украиной

По меньшей мере трое высокопоставленных корейских военных прибыли в Курскую область из Пхеньяна, чтобы наладить коммуникацию с россиянами.

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Новости о том, что солдаты из Северной Кореи прибыли в Россию, чтобы воевать на территории Украины, появились давно. Но теперь были идентифицированы трое северокорейских генералов, которые сопровождают тысячи военнослужащих Корейской народной армии. И каждого из них хорошо изучили южнокорейские разведчики. Об этом сообщает Reuters.

В заявлении Совету Безопасности ООН в среду делегация Украины заявила, что эти три генерала входят в число по меньшей мере 500 северокорейских офицеров, отправленных в Россию.

В заявлении говорится, что северокорейские войска планируется сформировать как минимум из пяти формирований численностью 2000–3000 солдат в каждом и интегрировать в российские подразделения, чтобы скрыть их присутствие.

Россия не отрицает участия северокорейских войск в войне, которую она ведет в Украине с февраля 2022 года.

После первоначального отрицания Северная Корея также стала отстаивать идею размещения войск, считая ее соответствующей международному праву.

На том же заседании Совета Безопасности российский спецпредставитель Василий Небензя заявил, что военное взаимодействие России с Северной Кореей не нарушает международное право и что Москва имеет право обращаться за помощью к своим партнерам.

Украина идентифицировала генерал-полковника Ким Ен Бока, старшего генерала, командующего войсками специального назначения, включая XI корпус, также известный как "Штормовой корпус", который, по данным южнокорейской разведки, был отправлен в Россию.

Генерал Ким Ен Бок Фото: KCNA

Майкл Мэдден, эксперт по лидерству Северной Кореи из американского Центра Стимсона, сказал, что роль Кима, по-видимому, шире: он руководит Бюро по руководству подготовкой легкой пехоты КНА, в которое входят XI корпус и подразделения легкой пехоты, развернутые в подразделениях корпуса КНА и прикомандированные к специальным миссиям Главного разведывательного управления, которое является главным шпионским агентством Северной Кореи.

В этом году Ким Ен Бок принял участие в семи мероприятиях с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, включая учения спецназа.

"Это масштабное и почти беспрецедентное развертывание для Корейской народной армии. В связи с этим существует ряд административных и связующих задач, поэтому Ким Чен Ын направил Ким Ен Бока в качестве доверенного лица, принимающего решения", — сказал Мэдден, который считает, что генерал находится в России как представитель Ким Чен Ына.

Мэдден добавил, что Ким Ен Бок в конечном итоге может передать командование подчиненному офицеру КНА в звании старшего полковника или генерал-майора.

Среди других высших офицеров, выявленных Украиной, — генерал-полковник Ри Чан Хо, заместитель начальника Генерального штаба, начальник Главного разведывательного управления, и генерал-майор Син Кум Чхоль, начальник Главного оперативного управления.

Будучи главой главной разведывательной службы Северной Кореи примерно с 2022 года, Ри попал под санкции Южной Кореи, которая обвинила его в организации крупных кибератак с целью кражи технологий и иностранной валюты.

Как и Ким Ен Бок, Ли также сопровождал лидера Ким Чен Ына на необычно большом количестве мероприятий в этом году, включая инспекцию военно-морской базы на восточном побережье.

Мэдден сообщил, что дальнейшая карьера Сина неясна, но, учитывая его однозвездный ранг, он, скорее всего, примет на себя командование северокорейскими войсками в России после того, как Ким Ен Бок и Ли Чан Хо вернутся в Пхеньян.

Кроме КНДР в Украину могут также отправить своих солдат и другие союзники России. А именно: Сирия, Иран и Китай. Об этом заявил бывший чиновник Государственного департамента США Дэвид Тафури.