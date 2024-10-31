Кроме КНДР солдат в Украину могут отправить еще 3 государства, — экс-чиновник Госдепа США

По словам Дэвида Тафури, Ким Чен Ын удовлетворяет репутационную потребность Путина показать, что у России есть союзники. Развертывание северокорейских войск в РФ, по его словам, подтверждает то, что Иран и Сирия будут активно помогать Кремлю в войне.

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Отправить свои войска в Украину, чтобы воевать на стороне россиян, может Сирия, Иран и Китай. Об этом в комментарии "24 каналу" заявил бывший чиновник Государственного департамента США Дэвид Тафури.

"Нас должно беспокоить то, что есть еще несколько стран, которые стоят на стороне России, в частности Иран, Сирия, Китай, и могут помочь удовлетворить потребности в людях, которых можно отправить в Украину", — сказал Тафури.

Он уточнил, что развертывание северокорейских войск в России подтверждает то, что страны-союзники России, которые являются изгнанниками, в частности КНДР, Иран и Сирия, будут активно помогать Кремлю в войне.

"Реальное влияние со стратегической точки зрения, вероятно, не такое значительное. Однако это не означает, что КНДР не имеет боеспособной армии, но она предоставляет дополнительные войска", — отметил Тафури.

По его словам, Россия уже потеряла много войск на территории Украины, поэтому Северная Корея удовлетворяет потребность в живой силе.

Кроме того, Ким Чен Ын удовлетворяет потребность Владимира Путина в том, чтобы показать миру, что у Москвы есть союзники.

По убеждению Тафури, КНДР также может предоставить россиянам некоторые компоненты и вещи, которые нужны для поддержания работы военно-промышленного комплекса.

Напомним, 30 октября CNN сообщил, что Северная Корея "с большой вероятностью" попросит у Москвы передовые технологии, связанные с ядерным оружием, в обмен на солдат, которые задействованы в войне против Украины.

29 октября CNN сообщил, что незначительная группа военных из КНДР уже находится в Украине.