Ядерные технологии и не только: что КНДР может попросить у России в обмен на солдат

По словам журналистов, пока непонятно, насколько войска Северной Кореи будут полезными для россиян на поле боя.

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Северная Корея "с большой вероятностью" попросит у Москвы передовые технологии, связанные с ядерным оружием, в обмен на солдат, которые задействованы в войне против Украины. Об этом пишет CNN со ссылкой на заявление министра обороны Южной Кореи Ким Йонг Хена.

По словам Ким Йонг Хена, КНДР потребует от России передачи технологий, связанных с тактическим ядерным оружием, совершенствованием северокорейских межконтинентальных баллистических ракет, разведывательных спутников и атомных подводных лодок.

Журналисты уточнили, что это соглашение будет зеркальным отражением договоренности России и Ирана, по которой Москва делится с Тегераном технологиями по ядерным вопросам в обмен на оружие и военную поддержку в войне в Украине.

В то же время министр обороны Южной Кореи подчеркнул, что не считает, что помощь войск КНДР России увеличит вероятность возникновения войны на Корейском полуострове, однако это может привести к "эскалации угроз безопасности на Корейском полуострове".

Ким Йонг Хен не ответил прямо, начнет ли Южная Корея оказывать военную помощь украинцам в противостоянии северокорейцам, но отметил, что южнокорейские военные аналитики могут быть направлены для наблюдения за военными КНДР, которые воюют с россиянами, чтобы получить больше информации о военной готовности Северной Кореи.

"Я считаю, что это очевидная задача, которую должны выполнить наши военные — отправить наблюдателей и аналитическую группу на российско-украинскую войну. Я бы даже сказал, что если мы не отправим наших наблюдателей или аналитическую группу, это будет означать, что мы не выполняем свою работу должным образом", — подчеркнул Ким Йонг Хен.

Авторы материала также подчеркнули, что пока непонятно, насколько войска КНДР будут полезными для россиян на поле боя.

Напомним, 29 октября CNN сообщил, что незначительная группа военных из КНДР уже находится в Украине.

28 октября The New York Times сообщило, что армия КНДР и войска ВС РФ осуществят контрнаступление в Курской области.