Ядерні технології і не тільки: що КНДР може попросити у Росії в обмін на солдатів

За словами журналістів, наразі незрозуміло, наскільки війська Північної Кореї будуть корисними для росіян на полі бою.

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Північна Корея "з великою ймовірністю" попросить у Москви передові технології, пов'язані з ядерною зброєю, в обмін на солдатів, які залучені у війні проти України. Про це пише CNN з посиланням на заяву міністра оборони Південної Кореї Кім Йонг Хена.

За словами Кім Йонг Хена, КНДР вимагатиме від Росії передачі технологій, пов'язаних з тактичною ядерною зброєю, вдосконаленням північнокорейських міжконтинентальних балістичних ракет, розвідувальних супутників та атомних підводних човнів.

Журналісти уточнили, що ця угода буде дзеркальним відображенням домовленості Росії та Ірану, за якою Москва ділиться з Тегераном технологіями з ядерних питань в обмін на зброю і військову підтримку у війні в Україні.

Водночас міністра оборони Південної Кореї підкреслив, що не вважає, що допомога військ КНДР Росії збільшить ймовірність виникнення війни на Корейському півострові, проте це може призвести до "ескалації загроз безпеці на Корейському півострові".

Кім Йонг Хен не відповів прямо, чи почне Південна Корея надавати військову допомогу українцям у протистоянні північнокорейцям, але зазначив, що південнокорейські військові аналітики можуть бути направлені для спостереження за військовими КНДР, які воюють з росіянами, щоб отримати більше інформації про військову готовність Північної Кореї.

"Я вважаю, що це очевидне завдання, яке повинні виконати наші військові — відправити спостерігачів і аналітичну групу на російсько-українську війну. Я б навіть сказав, що якщо ми не відправимо наших спостерігачів або аналітичну групу, це означатиме, що ми не виконуємо свою роботу належним чином", — наголосив Кім Йонг Хен.

Автори матеріалу також підкреслили, що наразі незрозуміло, наскільки війська КНДР будуть корисними для росіян на полі бою.

Нагадаємо, 29 жовтня CNN повідомив, що незначна група військових з КНДР вже перебуває в Україні.

28 жовтня The New York Times повідомило, що армія КНДР та війська ЗС РФ здійснять контрнаступ у Курській області.