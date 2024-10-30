КНДР відправила на фронт представника Генштабу: які завдання може виконувати генерал

Заступник начальника генерального штабу КНА Кім Йон Бок не командуватиме північнокорейськими "штурмовиками" під час бойових дій, вважають аналітики порталу Defense Express. Його рівень не дуже відповідає цьому завданню.

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Північна Корея разом із "рядовими" військовими направила до Росії заступника начальника генерального штабу Корейської народної армії (КНА) Кім Йон Бока, який є наближеною особою до північнокорейського диктатора Кім Чен Ина. Саме він визначений керівником всієї операції з участю військ КНДР на боці РФ у війні проти України, пише Defense Express.

У 2016 році Кім Йон Бок був командувачем 11-го "штурмового" корпусу, який став основою для формування військ спеціального призначення КНДР.

Тобто, як зазначають у виданні, переправлені до РФ сили для нього більш ніж знайомі. Але рівень заступника начальника генерального штабу та погони генерал-полковника не дуже відповідають командуванню 12-тисячним угрупуванням. Для Пхеньяну це рівень менший за дивізію, якою командує генерал-майор. До того ж навряд чи північнокорейським генералам взагалі дозволять кимось командувати, бо вся роль військ з КНДР зводиться до "гарматного м'яса".

Справжнім же завданням Кім Йон Бока може бути отримання безпосереднього досвіду у питанні керування операціями на полі бої. Тобто своєрідна навчальна практика, яка дозволить скоригувати плани бойових дій проти Південної Кореї, внести зміни у підготовку чи навіть впровадити певні реформи в управлінні військами, не виключають у Defense Express.

Кім Чен Ин та Кім Йон Бок

Під час справжніх бойових дій генерал побачить на власні очі абсолютно все підходи, які ідеально накладаються на реалії КНДР — використання масованого артилерійського вогню, мінімалістична механізація та постійні хвилі штурмовиків на позиції противника, який значно менший за чисельністю.

Зазначена інформація для КНДР дуже важлива, бо збройні сили країни існують у "вакуумі".

Утім, у Північної Кореї з цього "набору" не вистачає дронів. І отримання технологій та тактики застосування великої кількості розвідувальних та ударних БПЛА якраз може бути важливим напрямом роботи Пхеньяну.

Зазначимо, 28 жовтня The New York Times повідомило, що армія КНДР та війська ЗС РФ здійснять контрнаступ у Курській області.

29 жовтня іспанське видання El Pais повідомляло, що ЗСУ завдали перших ударів по солдатах з КНДР.