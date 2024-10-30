КНДР отправила на фронт представителя Генштаба: какие задачи может выполнять генерал

Заместитель начальника генерального штаба КНА Ким Йон Бок не будет командовать северокорейскими "штурмовиками" во время боевых действий, считают аналитики портала Defense Express. Его уровень не очень соответствует этой задаче.

Related video

Северная Корея вместе с "рядовыми" военными направила в Россию заместителя начальника генерального штаба Корейской народной армии (КНА) Ким Йон Бока, который является приближенным лицом к северокорейскому диктатору Ким Чен Ыну. Именно он определен руководителем всей операции с участием войск КНДР на стороне РФ в войне против Украины, пишет Defense Express.

В 2016 году Ким Йон Бок был командующим 11-го "штурмового" корпуса, который стал основой для формирования войск специального назначения КНДР.

То есть, как отмечают в издании, переправленные в РФ силы для него более чем знакомы. Но уровень заместителя начальника генерального штаба и погоны генерал-полковника не очень соответствуют командованию 12-тысячной группировкой. Для Пхеньяна это уровень меньше дивизии, которой командует генерал-майор. К тому же вряд ли северокорейским генералам вообще позволят кем-то командовать, потому что вся роль войск из КНДР сводится к "пушечному мясу".

Настоящей же задачей Ким Ен Бока может быть получение непосредственного опыта в вопросе управления операциями на поле боя. То есть своеобразная учебная практика, которая позволит скорректировать планы боевых действий против Южной Кореи, внести изменения в подготовку или даже внедрить определенные реформы в управлении войсками, не исключают в Defense Express.

Ким Чен Ын и Ким Ен Бок

Во время настоящих боевых действий генерал увидит воочию абсолютно все подходы, которые идеально накладываются на реалии КНДР — использование массированного артиллерийского огня, минималистичная механизация и постоянные волны штурмовиков на позиции противника, который значительно меньше по численности.

Указанная информация для КНДР очень важна, потому что вооруженные силы страны существуют в "вакууме".

Впрочем, у Северной Кореи из этого "набора" не хватает дронов. И получение технологий и тактики применения большого количества разведывательных и ударных БПЛА как раз может быть важным направлением работы Пхеньяна.

Отметим, 28 октября The New York Times сообщило, что армия КНДР и войска ВС РФ осуществят контрнаступление в Курской области.

29 октября испанское издание El Pais сообщало, что ВСУ нанесли первые удары по солдатам из КНДР.