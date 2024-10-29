5 тысяч в грузовиках: ВСУ нанесли первые удары по убежищу солдат КНДР, — El Pais

Против ВСУ под Курском воюют российские новобранцы, к которым уже присоединились солдаты Северной Кореи. Согласно данным разведки, речь идет о пятитысячном пополнении, которое объединилось с 40-тысячной группировкой ВС РФ.

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На линии фронта в Курской области под удар Сил обороны, вероятно, попало подразделение войск КНДР. Северокорейских солдат везли более 6 тыс. км в гражданских грузовиках и они могли присоединиться к 810-й бригаде морпехов ВС РФ. О боеспособности пополнения, которое оказалось в Курской области, рассказало испанское издание El Pais.

Журналисты получили информацию от анонимного собеседника из Государственной пограничной службы, указано в статье. Источник заявил, что Силы обороны уже били по точке дислокации северокорейских солдат в Курской области. Каких-либо видео- или фотодоказательств этого заявления, данных о местности, издание не публиковало. В то же время оно контактировало с бойцами ВСУ, которые держат позиции на российской территории. Военные заявили, что пока не могут визуально подтвердить, что бойцы КНДР действительно прибыли на фронт и присоединились к боевым действиям.

"Ни одно из пехотных подразделений, воюющих в Курске, с которыми консультируется газета, не имело визуальных доказательств того, что северокорейские солдаты воюют на фронте", — написало издание.

В статье также подытожили открытые данные о прибытии на фронт пополнения, о котором президент РФ Владимир Путин мог договориться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. В частности, согласно данным ГУР и западных разведок, ВС РФ получили 10 тыс. солдат. Половина от 10 тыс. уже находится под Курском, причем для их перевозки использовали гражданские грузовики. Пятитысячное войско КНДР, вероятно, уже усилило 40-тысячную группировку Москвы в Курской области. Новые части присоединились к 810-й российской морской пехотной бригаде, свидетельствуют перехваты украинских спецслужб, на которые ссылается El Pais. Собеседники западных СМИ из 95 бригады ВСУ отметили, что под Курском северокорейцы вряд ли помогут подразделениям РФ, которые состоят из новобранцев.

"Солдаты из 95-й бригады предполагают, что северокорейцы, если им наконец придется воевать и не выполнять других материально-технических задач, не будут готовы давать хороший бой", — привели журналисты слова украинских военных.

Войска КНДР в РФ — что известно

Отметим, 28 октября издание The New York Times привело слова командира 61 бригады ВСУ Артем Холодкевича, который воюет в Курской области. По его словам, подразделение получило СМС-сообщение от командования об активизации штурмов РФ. Штурмы активизируются в течение ближайших нескольких дней, и в них будут участвовать совместно войска Пхеньяна и Москвы.

Тем временем медиа Южной Кореи написало о 200 бывших солдатах Северной Кореи, которые захотели воевать на стороне Украины. Как выяснилось, они сбежали из КНДР и хотели бы использовать свой опыт для деморализации своих бывших армейских коллег.

Напоминаем, издание CNN рассказало о проблемах, с которыми встретятся северокорейские солдаты в российской армии. Одна из них — постоянное недоедание, от которого они страдали на родине, написали журналисты The Wall Street Journal.