Учат по 100 русских слов: солдаты КНДР могут не преодолеть языковой барьер, — разведка

По данным южнокорейских спецслужб, чтобы не распространять новости о северокорейских развертываниях в РФ, солдатам КНДР запретили пользоваться телефонами. Семьям сказали, что их близкие участвуют в "военных учениях".

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Северокорейские солдаты учат базовые команды российской армии и могут оказаться на передовой линии в Украине. Об этом пишет CNN со ссылкой на представителей разведки Южной Кореи.

Около 10 000 северокорейских солдат проходят военную подготовку на востоке РФ, по оценкам Пентагона, сделанным в понедельник, 28 октября.

Национальная разведслужба Южной Кореи (NIS) отслеживает возможные перемещения северокорейских военнослужащих на передовую. Сообщается, что в России солдат КНДР обучают примерно 100 основным военным словам, таким как "огонь" и "на позиции".

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Вместе с тем северокорейские солдаты испытывают трудности в общении и неясно, смогут ли преодолеть языковой барьер.

Северная Корея также усилила меры безопасности — для защиты председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына и предотвращения распространения новостей о северокорейских развертываниях в РФ. Сообщается, что северокорейским офицерам, участвующим в российских операциях, запрещено пользоваться телефонами, а семьям солдат говорят, что их близкие просто участвуют в "военных учениях".

Но, по данным Сеула, слухи о развертывании войск Северной Кореи распространились, и это вызвало "беспорядки" в некоторых частях страны.

Некоторые граждане и солдаты опасаются, что их самих могут отправить в РФ, другие же задаются вопросом, почему их приносят в жертву другой стране.

Напомним, что накануне, 28 октября, Зеленский заявил, что солдаты Северной Кореи уже воюют в Украине.

Также сообщалось, что, по данным South China Morning Post, группа бывших солдат из КНДР хочет воевать за ВСУ.