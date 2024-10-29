Солдаты Северной Кореи уже воюют на территории Украины, — Зеленский

КНДР постоянно обеспечивает Россию артиллерийскими снарядами, а теперь против Украины будут воевать в ближайшее время еще 12 тысяч северокорейских солдат, сообщил президент.

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Три тысячи военных из Северной Кореи уже воюют на территории Украины. Вскоре количество их личного состава возрастет до 12 тысяч человек. Об этом во время выступления в Рейкьявике на саммите Украина — Северная Европа заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Северокорейские солдаты и офицеры уже на территории России, их уже используют и на нашей территории. Три тысячи северокорейских военнослужащих. Мы считаем, что информация от нашей разведки правдива, и вскоре они будут иметь 12 тысяч. Это должно произойти довольно скоро", — сказал Зеленский.

Он также добавил, что КНДР постоянно обеспечивает Россию артиллерийскими снарядами, и он готов предоставить доказательства этого тем странам, которые в это не верят.

"Могу привести цифру — 3,5 миллиона снарядов для артиллерии. Также передают очень много ракет. У нас есть обломки этих ракет для тех партнеров, которые в это не верили", — сказал президент Украины.

Выступление президента с 6-й минуты на видео.

Напомним, что 28 октября южнокорейские СМИ сообщили, что около 200 военных из КНДР, которые ранее сбежали в Южную Корею, хотят воевать на стороне ВСУ, чтобы начать кампанию психологической войны против войск Пхеньяна.

Также сообщалось, что на территории России в Курской области находятся более 3000 солдат КНДР. Они проходят тренировки с переводчиками и в присутствии дипломатов.