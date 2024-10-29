Солдати Північної Кореї вже воюють на території України, – Зеленський

КНДР постійно забезпечує Росію артилерійськими снарядами, а тепер проти України воюватимуть найближчим часом ще 12 тисяч північнокорейських солдатів, повідомив президент.

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Три тисячі військових з Північної Кореї уже воюють на території України. Незабаром кількість їхнього особового складу зросте до 12 тисяч осіб. Про це під час виступу у Рейк’явіку на саміті Україна – Північна Європа заявив президент України Володимир Зеленський.

"Північнокорейські солдати та офіцери вже на території Росії, їх вже використовують і на нашій території. Три тисячі північнокорейських військовослужбовців. Ми вважаємо, що інформація від нашої розвідки правдива, і невдовзі вони матимуть 12 тисяч. Це має статися досить скоро", – сказав Зеленський.

Він також додав, що КНДР постійно забезпечує Росію артилерійськими снарядами, і він готовий надати докази цього тим країнам, які в це не вірять.

"Можу навести цифру – 3,5 мільйона снарядів для артилерії. Також передають дуже багато ракет. У нас є уламки цих ракет для тих партнерів, які в це не вірили", — сказав президент України.

Виступ президента з 6-ї хвилини на відео.

Нагадаємо, що 28 жовтня південнокорейські ЗМІ повідомили, що близько 200 військових із КНДР, які раніше втекли до Південної Кореї, хочуть воювати на боці ЗСУ, щоб почати кампанію психологічної війни проти військ Пхеньяна.

Також повідомлялося, що на території Росії в Курській області перебувають понад 3000 солдатів КНДР. Вони проходять тренування з перекладачами і в присутності дипломатів.