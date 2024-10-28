"Деморалізувати війська Кім Чен Ина": група екссолдатів із КНДР хочуть воювати за ЗСУ

Колишні північнокорейські бійці звернулися з цією пропозицією до українського президента. Вони заявили, що готова використати свої внутрішні знання військової культури КНДР, щоб зруйнувати політику найманства Північної Кореї.

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Близько 200 військових із Північної Кореї, які раніше втекли до Південної Кореї, висловили бажання вирушити в Україну, щоб розпочати кампанію психологічної війни проти військ Пхеньяна. Про це повідомляє South China Morning Post.

Повідомляється, що група з добровольців, які мають за плечами десятки років служби в армії КНДР, готова використати свої внутрішні знання північнокорейської військової культури, щоб підірвати та деморалізувати війська Кім Чен Ина.

"Ми — ветерани, які краще за будь-кого розуміють військове мислення Північної Кореї", — сказав Ан Чан Іль, перебіжчик і керівник Всесвітнього інституту вивчення Північної Кореї.

Він висловив готовність групи працювати в ролі операторів PSYOP, наприклад, вести трансляції через гучномовець, готувати та розповсюджувати листівки, а також виступати перекладачами.

Як пише видання, ця пропозиція відображає гнів, який поділяють понад 30 000 перебіжчиків з Північної Кореї, які зараз проживають у Південній Кореї. Вони були стурбовані "агресією та нехтуванням міжнародним правом" Кім Чен Ина під час відправки військ на допомогу Росії.

"Як колишні північнокорейські солдати, ми готові піти на фронт, вести психологічну війну, врятувати цих солдатів і зруйнувати політику найманства Північної Кореї", — йдеться в заяві добровольців.

Солдати впевнені, що через своє глибоке розуміння військової культури Північної Кореї, можуть використовувати слабкі сторони бійців КНДР та спонукати їх скласти зброю.

"Більшість північнокорейських солдатів, зокрема й елітний спецназ, страждають від нестачі їжі та недоїдання. Солдати, яких ви бачите на телевізійних парадах, це кілька ретельно відібраних — вони альфа всього населення", — сказав солдат на ім'я Ан, який втік у 1979 році, після того як до втечі його надихнули південнокорейські гучномовці та листівки, коли він служив охоронцем на передовій.

Лі Мінбок, інша провідна фігура ініціативи, звернувся безпосередньо до України, написавши відкритого листа президенту Володимиру Зеленському через українське посольство в Сеулі.

"Північнокорейські солдати перебувають там, по суті, як найманці, але ми поїдемо як волонтери з місією доброї волі. Просто наша присутність в Україні може суттєво вплинути на моральний стан північнокорейських військ", – сказав він, висловивши сподівання, що український уряд сприйме їхню пропозицію.

Нагадаємо, що 28 жовтня в ЦНС повідомили, що на території Курської області в РФ перебувають уже 3 тисячі бійців із Північної Кореї. На полігонах, де північнокорейські солдати проходять тренування, також присутні працівники посольства КНДР у ролі перекладачів і спостерігачів за найманцями.