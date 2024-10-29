Вчать по 100 російських слів: солдати КНДР можуть не подолати мовний бар'єр, — розвідка

За даними південнокорейських спецслужб, щоб не поширювати новини про північнокорейські розгортання у РФ, солдатам КНДР заборонили користуватися телефонами. Сім'ям сказали, що їхні близькі беруть участь у "військових навчаннях".

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Північнокорейські солдати вчать базові команди російської армії та можуть опинитися на передовій лінії в Україні. Про це пише CNN із посиланням на представників розвідки Південної Кореї.

Близько 10 000 північнокорейських солдатів проходять військовий вишкіл на сході РФ, за оцінками Пентагону, зробленими в понеділок, 28 жовтня.

Національна розвідслужба Південної Кореї (NIS) відстежує можливі переміщення північнокорейських військовослужбовців на передову. Повідомляється, що в Росії солдатів КНДР навчають приблизно 100 основних військових слів, таких як "вогонь" і "на позиції".

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Водночас північнокорейські солдати зазнають труднощів у спілкуванні та неясно, чи зможуть подолати мовний бар'єр.

Війська Північної Кореї в Україні: заходи безпеки

Північна Корея також посилила заходи безпеки — для захисту голови Державної ради КНДР Кім Чен Ина та запобігання розповсюдженню новин про північнокорейські розгортання у РФ. Повідомляється, що північнокорейським офіцерам, які беруть участь у російських операціях, заборонено користуватися телефонами, а сім'ям солдатів кажуть, що їхні близькі просто беруть участь у "військових навчаннях".

Але, за даними Сеула, чутки про розгортання військ Північної Кореї поширилися і це викликало "заворушення" в деяких частинах країни.

Деякі громадяни та солдати побоюються, що їх самих можуть відправити у РФ, інші ж ставлять питання, чому їх приносять у жертву іншій країні.

Нагадаємо, що напередодні, 28 жовтня, Зеленський заявив, що солдати Північної Кореї вже воюють в Україні.

Також повідомлялося, що, за даними South China Morning Post, група колишніх солдатів із КНДР хоче воювати за ЗСУ.