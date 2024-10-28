"Нас попередили": РФ і КНДР скоро почнуть спільні штурми під Курськом, — NYT

Кремль посилив підрозділи ЗС РФ під Курськом 10-тисячним північнорейським військом, розповіли журналісти. Отже, на цьому відтинку фронту ворог збере удвічі більше сил, ніж українці.

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Кілька тисяч військових КНДР перебувають у Курській області й незабаром долучаться до активних наступальних дій ЗС РФ. Командування Сил оборони вже повідомило про нові спільні штурми українських бійців, які перебувають на позиціях. Росіяни, ймовірно, застосують звичну тактику ведення боїв, коли малими штурмовими групами будуть закидати окопи українців. Про нові спроби Кремля повернути контроль над Курською областю розповіло видання The New York Times.

Видання повідомило, що отримало інформацію про майбутній наступ РФ та КНДР від командира 61-ї бригади, полковника Артема Холодкевича. Він заявив, що отримав смс-повідомлення від командування з попередженням про штурми в Курській області, які почнуться протягом найближчих днів. Аналітики пояснили NYT, якою саме може бути участь бійців Пхеньяна та як вони вплинуть на перебіг боїв.

"Нас попередили про напад найближчим часом. Імовірно, найближчими днями", — навели журналісти слова полковника.

У статті звернули увагу на дві можливих тактики застосування військових КНДР. Про першу тактику розповів Віктор Кевлюк із Центру оборонних стратегій: на його думку, вони братимуть безпосередню участь у штурмах. Водночас північнокорейці ітимуть попереду росіян, штурмуватимуть окопи малими групами, а росіяни тим часом займатимуть позиції, з яких вдалося відсунути українців. Однак невідомо, яка боєздатність підрозділів Північної Кореї, що востаннє воювали майже 70 років тому, зауважили аналітики NYT.

"З огляду на їхню чисельність, можливо, вони впливатимуть на ведення бойових дій на певних ділянках", — навели журналісти слова полковника Артема Холодкевича.

Другий напрямок — це перебування в тилу ЗС РФ, заявив британський ексаташе з питань оборони в Москві та Києві Джон Форман. У такому разі, з одного боку, звільняться російські підрозділи, та, з другого боку, стане можливим приховати реальні можливості військ КНДР.

"Надійність північнокорейських військ викликає сумніви у росіян, а їхнє використання може викрити російські війська", — зауважив аналітик.

Видання також розповіло про наявне співвідношення сил в Курській області. РФ зібрала там 50-тисячне військо, Україна — 30-тисячне. Якщо на лінії фронту з'явиться додаткові 10 тис. північнокорейців, то це "могло б дозволити Росії перемогти українські сили", навели журналісти слова експертів.

Війська КНДР у РФ — деталі

Зазначимо, у жовтні ГУР Міноборони повідомило, що Північна Корея відправила кілька тисяч військових у РФ і вони почали перепідготовку на полігонах на Далекому Сході. Інформацію підтвердили спецслужби Пентагону: орієнтовно, ідеться про 10 тис. бійців, які можуть долучитися до війни в Україні.

Нагадуємо, 19 жовтня видання The Telegraph розповіло про майже 2 тис. спецпризначенців, які Пхеньян надав Москві. Тим часом 25 жовтня розвідка Південної Кореї пояснила, якою може бути доля бійців КНДР, які опиняться на справжній війні в Україні.