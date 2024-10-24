"Звичайне гарматне м'ясо": у Південній Кореї розповіли, що чекає військових КНДР в армії РФ

За словами голови Міноборони Південної Кореї, військові КНДР воюють в російській формі та діють під російським військовим командуванням "без жодних оперативних повноважень".

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Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хьон заявив, що надіслані диктатором КНДР Кім Чен Ином солдати до РФ будуть використані у ролі "гарматного м'яса". Про це він розповів на пресконференції, передає видання Yonhap.

"Їх можна розцінити як звичайне гарматне м’ясо. Кім Чен Ин продав свою народну армію для незаконної агресивної війни", — сказав пан Кім.

Очільник оборонного відомства Південної Кореї переконаний, що військові КНДР воюють в російській формі та діють під російським військовим командуванням "без жодних оперативних повноважень".

"Коли війська вирушають за кордон, вони зазвичай зберігають ланцюжки командування своєї країни та з гордістю проводять заходи у своїй військовій формі, зі знаками розходження та прапором", — зазначив Кім.

Нагадаємо, 23 жовтня Пентагон вперше підтвердив прибуття військ КНДР до Росії. За словами Ллойда Остіна, є докази перебування військ Північної Кореї на території РФ, але наразі невідомо, що вони там будуть робити

24 жовтня Reuters написав про те, якою буде реакція ООН на вступ військ КНДР у війну проти України на боці РФ. Факт відправки солдат КНДР є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН, та журналісти у своєму матеріалі питають, чи матиме це наслідки для Росії.