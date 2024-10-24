"Обычное пушечное мясо": в Южной Корее рассказали, что ждет военных КНДР в армии РФ

По словам главы Минобороны Южной Кореи, военные КНДР воюют в российской форме и действуют под российским военным командованием "без каких-либо оперативных полномочий".

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Министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хён заявил, что присланные диктатором КНДР Ким Чен Ыном солдаты в РФ будут использованы в качестве "пушечного мяса". Об этом он рассказал на пресс-конференции, передает издание Yonhap.

"Их можно расценить как обычное пушечное мясо. Ким Чен Ын продал свою народную армию для незаконной агрессивной войны", — сказал господин Ким.

Глава оборонного ведомства Южной Кореи убежден, что военные КНДР воюют в российской форме и действуют под российским военным командованием "без всяких оперативных полномочий".

"Когда войска отправляются за границу, они обычно сохраняют цепочки командования своей страны и с гордостью проводят мероприятия в своей военной форме, со знаками различия и флагом", — отметил Ким.

Напомним, 23 октября Пентагон впервые подтвердил прибытие войск КНДР в Россию. По словам Ллойда Остина, есть доказательства пребывания войск Северной Кореи на территории РФ, но пока неизвестно, что они там будут делать

24 октября Reuters написал о том, какой будет реакция ООН на вступление войск КНДР в войну против Украины на стороне РФ. Факт отправки солдат КНДР является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, и журналисты в своем материале спрашивают, будет ли это иметь последствия для России.