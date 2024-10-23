"Есть доказательства": в Пентагоне впервые подтвердили прибытие войск КНДР в Россию

В Пентагоне пока не смогли прокомментировать цель пребывания северокорейских солдат в России, но заявили, что "разбирают" ситуацию.

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В Министерстве обороны Соединенных Штатов Америки впервые официально подтвердили, что солдаты из Северной Кореи прибыли в Россию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойд Остина.

Он заявил, что есть доказательства того, что войска КНДР находятся на территории России, и что еще неизвестно, что они там будут делать.

"Есть доказательства того, что в России есть войска КНДР", — сказал он.

В то же время глава оборонного ведомства США Ллойд Остин отметил, что пока точно неизвестно, чем солдаты занимаются в РФ.

"Что именно они делают? Осталось увидеть. Это вещи, которые мы должны разобрать", — сказал Остин журналистам.

Напомним, что глава Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил о прибытии 23 октября первых северокорейских военных в Курскую область. Конкретные задачи, которые будут выполнять войска КНДР, пока до конца не понятны, однако вероятно, что их привлекут к защите ключевых объектов и укреплению обороны на Курском направлении.

Ранее сестра главы КНДР Ким Чен Ына, заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон назвала Украину и Южную Корею "невоспитанными собаками, выращенными США".