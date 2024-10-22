Сестра Ким Чен Ына назвала Украину и Южную Корею "невоспитанными собаками"

По словам Ким Е Чжон, Украина и Южная Корея якобы суетятся "туда-сюда для попрошайничества". По ее словам, эти две страны одинаковые, как две капли воды.

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Сестра главы КНДР Ким Чен Ына, заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон назвала Украину и Южную Корею "невоспитанными собаками, взращенными США". Об этом сообщает KCNA.

По ее словам, Южная Корея якобы нарушает суверенитет КНДР, что является некой военной провокацией. Ким Е Чжон заявила, что Сеул и Киев являются "сумасшедшими", ведь каким-то образом провоцируют страны с ядерным оружием.

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"Всем политическим и военным лицам больших и малых государств мира с нормальным мышлением ужасно даже представить себе личное испытание, до какой степени опасна военная провокация в отношении государства, обладающего ядерным оружием", — сказала она.

Ким Е Чжон сказала, что Украина и Южная Корея суетятся "туда-сюда для попрошайничества". По ее словам, эти две страны одинаковые, как две капли воды.

"Надо назвать это общими чертами, присущими невоспитанным собакам, взращенными США", — отметила она.

Также сестра Ким Чен Ына назвала Южную Корею военным гангстером.

"Безрассудная храбрость политиков Сеула, которые, не говоря уж о самокритике и благоразумии, пытаются броситься в огонь с бензиновым баком, повлечет за собой опасность полного разгрома всей своей шайки, в результате чего, естественно, будет подвергаться нападкам всех", — заявила она.

Напомним, в сети показали военных КНДР в Приморском крае. На обнародованных кадрах, вероятно, военная часть 44980 127-й мотострелковой дивизии в селе Сергеевка. Этот казарменный комплекс открыли в июле 2022 года.

Также сообщалось, что Сеул в ответ может передать Киеву ЗРК KM-SAM Block 2. По словам журналистов, текущие соглашения по поставкам системы ПВО KM-SAM Block 2, известной как "корейский Patriot", в ОАЭ, Саудовскую Аравию и Ирак могут ограничить возможности Киева.