Сестра Кім Чен Ина назвала Україну і Південну Корею "невихованими собаками"

За словами Кім Йо Чжон, Україна і Південна Корея нібито метушаться "туди-сюди для жебрацтва". За її словами, ці дві країни однакові, як дві краплі води.

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Сестра голови КНДР Кім Чен Ина, завідувачка відділу ЦК Трудової партії Кореї Кім Йо Чжон назвала Україну і Південну Корею "невихованими собаками, вирощеними США". Про це повідомляє KCNA.

За її словами, Південна Корея нібито порушує суверенітет КНДР, що є певною військовою провокацією. Кім Йо Чжон заявила, що Сеул і Київ є "божевільними", адже якимось чином провокують країни з ядерною зброєю.

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"Усім політичним і військовим особам великих і малих держав світу з нормальним мисленням жахливо навіть уявити собі особисте випробування, якою мірою небезпечною є військова провокація щодо держави, яка володіє ядерною зброєю", — сказала вона.

Кім Йо Чжон сказала, що Україна і Південна Корея метушаться "туди-сюди для жебрацтва". За її словами, ці дві країни однакові, як дві краплі води.

"Треба назвати це загальними рисами, притаманними невихованим собакам, вирощеними США", — зазначила вона.

Також сестра Кім Чен Ина назвала Південну Корею військовим гангстером.

"Нерозважлива хоробрість політиків Сеула, які, не кажучи вже про самокритику і розсудливість, намагаються кинутися у вогонь із бензиновим баком, потягне за собою небезпеку повного розгрому всієї своєї зграї, унаслідок чого, звичайно ж, зазнає нападок усіх", — заявила вона.

Нагадаємо, у мережі показали військових КНДР у Приморському краї. На оприлюднених кадрах, імовірно, військова частина 44980 127-ї мотострілецької дивізії в селі Сергіївка. Цей казармений комплекс відкрили в липні 2022 року.

Також повідомлялося, що Сеул у відповідь може передати Києву ЗРК KM-SAM Block 2. За словами журналістів, поточні угоди щодо постачання системи ППО KM-SAM Block 2, відомої як "корейський Patriot", в ОАЕ, Саудівську Аравію та Ірак можуть обмежити можливості Києва.