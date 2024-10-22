Війська КНДР в Україні: Сеул у відповідь може передати Києву ЗРК KM-SAM Block 2, — ЗМІ

За словами журналістів, поточні угоди щодо постачання системи ППО KM-SAM Block 2, відомої як "корейський Patriot", в ОАЕ, Саудівську Аравію та Ірак можуть обмежити можливості Києва.

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Уряд Південної Кореї розглядає можливість надання Україні військової допомоги, зокрема боєприпасів і наступальної зброї. Таке можливе рішення пояснюється необхідністю в ухваленні жорстких заходів у відповідь на те, що КНДР дедалі більше втягується у війну в Україні. Про це пише The Chosun Daily.

Речник Міністерства оборони Південної Кореї Чон Ха-кю заявив, що участь Північної Кореї в російській агресивній війні порушує резолюції ООН і що це незаконні дії, які вимагають міжнародного засудження.

На запитання про те, чи розглядає Сеул можливість постачань летальної зброї Україні, представник Міноборони відповів, що "всі можливості залишаються відкритими" і що за необхідності їх буде розглянуто.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль раніше заявляв, що допомога Україні залежатиме від масштабів військового співробітництва КНДР і РФ, серед іншого угоди про постачання зброї та передачу технологій. За повідомленнями, уряд розглядає кілька можливих варіантів. Наприклад, розміщення військ і летальної зброї.

Україна запитувала у Південної Кореї низку систем, серед іншого балістичні контрзасоби, боєприпаси калібру 155 мм і дрони.

Один із головних запитів Києва — KM-SAM Block 2, ракетна система середньої дальності класу "земля-повітря", відома як "корейський Patriot", який потрібен для захисту від російських обстрілів. Південна Корея — одна з небагатьох країн світу, поряд зі США, Ізраїлем, Китаєм і Росією, які виробляють власні складні ракети та системи перехоплення.

Південнокорейські військові експерти в тому, що стосується передання зброї Україні, пропонують поступовий підхід. Почати, на їхню думку, слід з KM-SAM Block 2. Потім переходити до наступальної зброї. Але наголошується, що поточні угоди щодо постачання в ОАЕ, Саудівську Аравію та Ірак можуть обмежити можливості Києва.

Але Україна також може отримати KM-SAM Block 1 і KP-SAM (Chiron).

KM-SAM Block 2

ПВО KM-SAM Block 2

KM-SAM — це корейські ракети середньої дальності, розроблені Агентством з оборонного розвитку (ADD) за технічної підтримки російських компаній "Алмаз-Антей" і "Факел". В основі цієї розробки — ракета 9M96, яка використовується в С-350 "Витязь" і С-400.

Система ППО KM-SAM Block 2 з'явилася 2017 року. Внаслідок додавання стандартній системі SAM технології hit-to-kill видається можливим перехоплювати балістичні ракети, що наближаються, на середніх висотах близько 20 км. Першу модернізовану систему Cheongung-II було поставлено в листопаді 2020 року. Перехоплювач Block II ефективний проти літаків і балістичних цілей.

Нагадаємо, що "кадирівці" масово залишають блокпости в окупованій частині Херсонської області.

Також повідомлялося про те, як на Заході оцінюють таємничий спецназ КНДР.