Південна Корея розглядає можливість постачання наступальної зброї Україні

За словами журналістів, такі заяви вказують на відступ від позиції, якої раніше дотримувалося керівництво Південної Кореї: постачати Україні тільки гуманітарну допомогу.

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Можливою відповіддю на надання північнокорейських військових російській армії з боку Сеула можуть бути постачання Києву зброї для оборони та атаки. Про це пише південнокорейське видання Yonhap з посиланням на високопоставлених чиновників країни.

Журналісти зазначають, що такі заяви вказують на відступ від позиції, якої раніше дотримувалося керівництво Південної Кореї: Україні постачали тільки гуманітарну допомогу. У червні керівництво Сеула заявило про можливість військової підтримки України після того, як КНДР і РФ підписали двосторонню угоду.

Після публікації південнокорейської розвідки NIS повідомлень про те, що понад тисячу бійців спецпідрозділів КНДР передано в розпорядження російської армії, Сеул закликав до негайного виведення північнокорейських військ із України.

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"Якщо незаконна співпраця Північної Кореї та Росії продовжиться, [Південна Корея] не залишиться осторонь, але рішуче відповість разом із міжнародною спільнотою", — наводять журналісти слова радника з національної оборони Кіма Те-хе (Kim Tae-hyo).

Перший заступник радника з національної безпеки Кім Те Хе

Південна Корея у вівторок, 22 жовтня, пообіцяла вжити "поетапних заходів" щодо КНДР і РФ через розширення військового співробітництва двох країн.

Рада національної безпеки скликала засідання для оцінки становища після того, як Національна розвідувальна служба повідомила, що КНДР вирішила відправити близько 12 000 військових для надання допомоги РФ.

Представники Ради заявили, що такий розвиток подій становить "значну загрозу безпеці" Південної Кореї й міжнародної спільноти, і що це "кричуще порушення" резолюцій Радбезу ООН, що забороняє військове співробітництво з Північною Кореєю.

Нагадаємо, що, за даними аналітиків, представники Кремля побоюються реакції Сеула на відправлення солдатів із КНДР.

Також повідомлялося, що керівництво КНДР заперечує передачу бійців КНДР на допомогу ЗС РФ.