Южная Корея рассматривает возможность поставок наступательного оружия Украине

По словам журналистов, такие заявления указывают на отступление от позиции, которой прежде придерживалось руководство Южной Кореи: поставлять Украине только гуманитарную помощь.

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Возможным ответом на предоставление северокорейских военных российской армии со стороны Сеула могут быть поставки Киеву оружия для обороны и атаки. Об этом пишет южнокорейское издание Yonhap со ссылкой на высокопоставленных чиновников страны.

Журналисты отмечают, что такие заявления указывают на отступление от позиции, которой прежде придерживалось руководство Южной Кореи: Украине поставлялась только гуманитарная помощь. В июне руководство Сеула заявило о возможности военной поддержки Украины после того, как КНДР и РФ подписали двустороннее соглашение.

После публикации южнокорейской разведки NIS сообщений о том, что больше тысячи бойцов спецподразделений КНДР переданы в распоряжение российской армии, Сеул призвал к немедленному выводу северокорейских войск из страны.

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Южная Корея планирует направить своих военных в Украину, — СМИ

"Если незаконное сотрудничество Северной Кореи и России продолжится, [Южная Корея] не останется в стороне, но решительно ответит вместе с международным сообществом", — приводят журналисты слова советника по национальной обороне Кима Тэ-хе (Kim Tae-hyo).

Первый заместитель советника по национальной безопасности Ким Тэ Хе

Южная Корея во вторник, 22 октября, пообещала принять "поэтапные меры" в отношении КНДР и РФ из-за расширяющегося военного сотрудничества двух стран.

Совет национальной безопасности созвал заседание для оценки положения после того, как Национальная разведывательная служба сообщила, что КНДР решила отправить около 12 000 военных для оказания помощи РФ.

Представители Совета заявили, что такое развитие событий представляет "значительную угрозу безопасности" Южной Кореи и международного сообщества, и что это "вопиющее нарушение" резолюций Совбеза ООН, запрещающее военное сотрудничество с Северной Кореей.

Напомним, что, по данным аналитиков, представители Кремля опасаются реакции Сеула на отправку солдат из КНДР.

Также сообщалось, что руководство КНДР отрицает передачу бойцов КНДР в помощь ВС РФ.