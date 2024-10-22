Хотят очернить имидж: у Ына отрицают отправку бойцов КНДР в помощь Путину (видео)

Северокорейский дипломат во время выступления в ООН подчеркнул, что информация об отправке военного контингента из КНДР в Россию является "стереотипными слухами", которыми Запад якобы пытается поссорить Москву и Пхеньян.

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В понедельник 21 октября Северная Корея отвергла как "беспочвенные слухи" обвинения Южной Кореи и Украины в том, что она отправляет солдат для участия в войне на стороне России в Украине, заявив, что ее отношения с Москвой являются "законными и основанными на сотрудничестве". Это была первая официальная реакция Пхеньяна на заявления южнокорейской разведки и видео солдат из КНДР, которые получают военное снаряжение на военной базе в Сергеевке, РФ. Об этом пишет Yonhap News.

Солдаты КНДР в России

В Пхеньяне несколько затянули с реакцией на сообщения южнокрейской разведки о том, что Север решил отправить около 12 000 солдат для участия в войне России против Украины, и уже отправил 1500 солдат на Дальний Восток для прохождения адаптационной подготовки. Сообщение и видео появились на прошлой неделе, реакция Пхеньяна – только 21 октября.

"Что касается так называемого военного сотрудничества с Россией, то моя делегация не видит необходимости комментировать подобные беспочвенные стереотипные слухи, направленные на то, чтобы очернить имидж КНДР и подорвать законные, дружественные и партнерские отношения между двумя суверенными государствами", — заявил представитель Северной Кореи в ООН в ходе заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению и международной безопасности.

Его замечание прозвучало в ответ на обвинение украинского спецпредставителя в том, что Пхеньян планирует вскоре отправить 12 000 регулярных военнослужащих для оказания помощи российским военным.

Солдаты КНДР на российском полигоне

Государственные СМИ Северной Кореи хранят молчание по поводу сообщений о развертывании войск.

В понедельник Кремль отказался подтвердить сообщения о северокорейских войсках и вместо этого раскритиковал то, что заявления Южной Кореи не поддерживаются ее союзником Соединенными Штатами.

Вашингтон не подтвердил информацию о предполагаемом развертывании войск и лишь высказал комментарии о том, что было бы тревожно, если бы это было правдой.

На отдельном заседании Совета Безопасности ООН в понедельник посол Южной Кореи в ООН Хван Джун Кук призвал к немедленному прекращению растущего военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией, которое потенциально делает КНДР "активной стороной в войне".

"Мы прекрасно понимаем, что Северная Корея является постоянным нарушителем международных норм и резолюций Совета Безопасности. Однако недавние действия Пхеньяна удивили даже нас", — заявил Хван.

Он осудил Россию за то, что она "пошла на риск" из-за отчаяния, вовлекая третью страну в войну в Украине.

"Трудно поверить, что постоянный член Совета Безопасности пойдет на такую ​​авантюру и изменит ход войны. Россия и Северная Корея должны немедленно прекратить нарушать международные обязательства", — заявил Хван.

Напомним, именно разведка Южной Кореи сообщила о том, что Ким Чен Ын отправил своих солдат в Россию. Теперь правительство и военные Южной Кореи рассматривают возможность, чтобы отправить офицеров разведки и экспертов по тактике солдат КНДР в Украину.

Южнокорейский персонал в Украине будет допрашивать или предоставлять услуги переводчика в случае, если северокорейские солдаты попадут в плен к украинским военным.