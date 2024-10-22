Хочуть очорнити імідж: у Ина заперечують відправлення бійців КНДР на допомогу Путіну (відео)

Північнокорейський дипломат під час виступу в ООН наголосив, що інформація про відправлення військового контингенту з КНДР у Росію є "стереотипними чутками", якими Захід нібито намагається посварити Москву і Пхеньян.

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У понеділок 21 жовтня Північна Корея відкинула як "безпідставні чутки" звинувачення Південної Кореї та України в тому, що вона відправляє солдатів для участі у війні на боці Росії в Україні, заявивши, що її стосунки з Москвою є "законними і заснованими на співпраці". Це була перша офіційна реакція Пхеньяну на заяви південнокорейської розвідки та відео солдатів із КНДР, які отримують військове спорядження на військовій базі в Сергіївці, РФ. Про це пише Yonhap News.

Солдати КНДР у Росії

У Пхеньяні дещо затягнули з реакцією на повідомлення південнокорейської розвідки про те, що Північ вирішила відправити близько 12 000 солдатів для участі у війні Росії проти України, і вже відправила 1500 солдатів на Далекий Схід для проходження адаптаційної підготовки. Повідомлення і відео з'явилися минулого тижня, реакція Пхеньяну — тільки 21 жовтня.

"Що стосується так званого військового співробітництва з Росією, то моя делегація не вбачає необхідності коментувати подібні безпідставні стереотипні чутки, спрямовані на те, щоб очорнити імідж КНДР і підірвати законні, дружні та партнерські відносини між двома суверенними державами", — заявив представник Північної Кореї в ООН під час засідання Першого комітету Генеральної Асамблеї ООН із роззброєння та міжнародної безпеки.

Його зауваження прозвучало у відповідь на звинувачення українського спецпредставника в тому, що Пхеньян планує незабаром відправити 12 000 регулярних військовослужбовців для надання допомоги російським військовим.

Солдати КНДР на російському полігоні

Державні ЗМІ Північної Кореї зберігають мовчання з приводу повідомлень про розгортання військ.

У понеділок Кремль відмовився підтвердити повідомлення про північнокорейські війська і замість цього розкритикував те, що заяви Південної Кореї не підтримуються її союзником Сполученими Штатами.

Вашингтон не підтвердив інформацію про ймовірне розгортання військ і лише висловив коментарі про те, що було б тривожно, якби це було правдою.

На окремому засіданні Ради Безпеки ООН у понеділок посол Південної Кореї в ООН Хван Джун Кук закликав до негайного припинення зростаючого військового співробітництва між Північною Кореєю і Росією, яке потенційно робить КНДР "активною стороною у війні".

"Ми прекрасно розуміємо, що Північна Корея є постійним порушником міжнародних норм і резолюцій Ради Безпеки. Однак нещодавні дії Пхеньяна здивували навіть нас", — заявив Хван.

Він засудив Росію за те, що вона "пішла на ризик" через відчай, втягуючи третю країну у війну в Україні.

"Важко повірити, що постійний член Ради Безпеки піде на таку авантюру і змінить хід війни. Росія і Північна Корея повинні негайно припинити порушувати міжнародні зобов'язання", — заявив Хван.

Нагадаємо, саме розвідка Південної Кореї повідомила про те, що Кім Чен Ин відправив своїх солдатів до Росії. Тепер уряд і військові Південної Кореї розглядають можливість, щоб відправити офіцерів розвідки та експертів з тактики солдатів КНДР в Україну.

Південнокорейський персонал в Україні допитуватиме або надаватиме послуги перекладача в разі, якщо північнокорейські солдати потраплять у полон до українських військових.