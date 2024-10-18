У Південній Кореї підтвердили відправлення військ КНДР для війни в Україні, — Reuters

Пхеньян надав Москві чотири бригади, включно з підрозділом спеціального призначення. Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль вважає, що відправлення військ Північною Кореєю в Росію становить серйозну загрозу безпеці для міжнародного співтовариства.

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КНДР ухвалила рішення направити в Росію для війни проти України 12 тисяч військовослужбовців, включно з підрозділом спецназу. Про це повідомляє Reuters із посиланням на південнокорейське інформаційне агентство Yonhap.

За даними агентства, Пхеньян вирішив розгорнути чотири бригади, включно з підрозділом спеціального призначення, і що перекидання військ уже почалося.

Зазначається, що президент Південної Кореї Юн Сок Йоль провів екстрену нараду з питань безпеки з вищими посадовими особами розвідки, армії та національної безпеки, щоб обговорити участь північнокорейських військ у війні Росії проти України.

Південна Корея вважає, що відправка військ Північною Кореєю в Росію являє собою серйозну загрозу безпеці для міжнародної спільноти, на яку Сеул відреагує всіма доступними засобами.

"Учасники... зійшлися на думці, що нинішня ситуація, коли тісніші зв'язки Росії та Північної Кореї вийшли за рамки постачання військових вантажів і перейшли в реальне відправлення військ, становить серйозну загрозу безпеці не тільки для нашої країни, а й для міжнародного співтовариства", — ідеться в заяві.

Нагадаємо, що 18 жовтня глава ГУР Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що для участі в бойових діях в Україні на сході Росії проходять підготовку близько 11 000 північнокорейських піхотинців.

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин надав Росії не тільки зброю, а й людей. Таким чином російський лідер Володимир Путін фактично залучив КНДР до війни проти України, заявив президент Володимир Зеленський у Верховній Раді 16 жовтня, під час презентації "плану перемоги" народним депутатам.