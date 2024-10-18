Війська Північної Кореї в Україні: наскільки сильна четверта армія світу

Точна чисельність північнокорейської армії залишається невідомою. За даними деяких аналітиків, КНДР також шість разів тестувала ядерну зброю і розробила балістичні ракети для атак по території США.

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Напередодні, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея посилила російську армію на тимчасово окупованих територіях України, що, за його словами, стало "першим кроком до світової війни". Про це пише Euronews.

Така заява прозвучала після того, як за кілька днів до цього ЗМІ писали, що КНДР відправила Росії 10 тисяч солдатів, щоб посилити наступ на українські населені пункти.

Четверта найбільша армія світу

Північна Корея має четверту за чисельністю армію у світі — близько 1,3 млн військових, це близько 5% загального населення країни. І ще додаткові 600 тисяч солдатів, як вважається, перебувають у резерві.

За рішенням північнокорейського лідера Кім Чен Ина витрати на оборону стали пріоритетними, у січні Пхеньян заявив, що 15,9% загальнодержавних витрат за рік підуть на оборону. Державне інформагентство KCNA не надало якихось специфічних даних, але ці оцінки близькі до тих, про які повідомлялося останніми роками.

Армія КНДР Фото: KCNA

Тим часом незалежні оцінки кажуть, що 2023 року Пхеньян, імовірно, витратив близько 36.3% свого ВВП на збройні сили, якщо ці дані є правильними, тоді КНДР слід вважати другою найбільшою країною, що витрачає на армію.

Хоча, за повідомленнями, північнокорейська армія також використовує застарілі технології та бойове спорядження, її керівництво компенсує різницю в технологіях шляхом мобілізації війська у величезних кількостях, як і РФ.

У червні прессекретар Пентагону майор Патрік Райдер заявив, що РФ буде залучати солдатів Пхеньяна як гарматне м'ясо, як і свої власні війська.

Ядерна зброя Пхеньяна

Військовий парад у КНДР Фото: KCNA

Після приходу до влади 2011 року Кім Чен Ин намагався прискорити ядерну програму країни. За останні 13 років Кім керував чотирма ядерними випробуваннями: у 2013, 2016 і 2017 роках.

Він також розпорядився провести 160 випробувань ракет, що набагато перевищує кількість таких тестів, проведених за його батька Кім Чен Іра і діда — засновника Північної Кореї Кім Ір Сена. Вважається, що ці ракети здатні досягти материкової частини північноамериканського континенту.

Візит ексглави Міноборони РФ Сергія Шойгу в КНДР Фото: en.yna.co.k

Останнє ядерне випробування у вересні 2017 року було набагато більшим, ніж очікувалося, що надає певної ваги заявам Пхеньяну про те, що у нього є матеріали для створення водневої бомби.

Але відтоді Північна Корея не проводила подібних випробувань. У 2018 році було заявлено про закриття свого основного об'єкта з виробництва ядерних матеріалів. Це сталося після саміту країни зі США, коли експрезидент Дональд Трамп вирушив до Сінгапуру, щоб зустрітися з Кімом.

Але в доповіді, опублікованій МАГАТЕ 2021 року, стверджувалося, що Північна Корея знову почала виробляти матеріал, що розщеплюється, у Ядерному науково-дослідному центрі в Йонбені.

До середини 2022 року супутникові знімки показали, що будівництво просувається, а МАГАТЕ висловило стурбованість, що КНДР готується до нового ядерного випробування.

Нагадаємо, що КНДР у своїй конституції назвала Південну Корею "ворожою державою".

Також повідомлялося, що 16 жовтня агентство Reuters повідомляло, що КНДР мобілізувала 1,4 млн громадян для участі у "священній війні".